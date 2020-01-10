PlayStation 5 Hakkındaki Bilginin Yanlış Olduğu Açıklandı

Bu senenin sonunda piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için birçok söylenti ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan etkinlikte de donanım özelliklerinden pek bahsedilmeyen PlayStation 5’in hakkında sızdırılan bir bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony’nin oyun konsolu sektöründe önemli işlere imza atması ve geçmiş nesillere büyük bir fark atması beklenen PlayStation 5 konsolu hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen CES 2020 etkinliğinde logosu tanıtılan ve çok sınırlı bir şekilde bazı özellikleri belirtilen PlayStation 5’in teknik detayları belli olmasa da cihazın 3D ses, adaptif tetikleyici, ultra yüksek hızlı SSD, donanım tabanlı ışın izleme ve Ultra HD Blu-Ray oynatma özelliklerine sahip olduğu açıklanmıştı.

Bunların dışında donanımsal olarak hiçbir özelliği açıklanmayan PlayStation 5 hakkında bazı söylentiler internet ortamında hâlâ dolaşıyor. Sony’nin ise PlayStation 5’in donanım detaylarını paylaşmak için çok bir zamanı kalmadı zira yeni oyun konsolunun bu senenin sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Geçtiğimiz senenin sonunda PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarının özellikleri ve karşılaştırmaları ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan verilerde Xbox Series X’in GPU’su, PlayStation 5’i geride bırakmıştı ancak iddiaların yanlış olduğu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan verilerin asılsız olduğu belirtildi:

Digital Foundry, geçtiğimiz senenin sonlarına doğru PS5 ve Xbox Series X konsollarının donanım özelliklerini açık ve net bir şekilde sızdırmıştı. Cihazların CPU, GPU ve hafıza donanımlarının belirtildiği tabloda, Xbox Series X’in GPU’sunun PlayStation 5’i geride bıraktığı görülüyordu. Raporlara göre PlayStation 5, 9,2 teraflop performans sergilerken Xbox Series X ise 12 teraflop performans sergiliyordu.

Yeni nesil konsollar ile ilgili önemli bilgileri ortaya çıkarmasıyla bilinen Kleegamefan, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ve kendi bulduğu veriler ile daha önce paylaşılan bilgilerin birbirini tutmadığını açıkladı. Bu da Xbox Series X konsolunun, PlayStation 5’i grafik donanımı anlamında geri bıraktığı iddiasının gerçek olmadığını ortaya çıkardı. Sony’nin yaptığı açıklamalara göre PlayStation 5 hakkında daha fazla detay yakın zamanda ortaya çıkacak.