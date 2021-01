PS Özel Oyunu MLB The Show, Bu Sene Xbox'a da Çıkacak

Yıllardır Sony çatısı altındaki San Diego Studio tarafından geliştirilen ve PlayStation özel olarak çıkan MLB The Show beyzbol oyunu Xbox'a da geliyor. Böylece ilk kez bir PlayStation Studios yapımı oyun Xbox konsollara çıkış yapmış olacak.

Konsol dünyasında yıllardır bir mücadele içerisinde olan PlayStation ve Xbox'ın çarpıştığı cephelerden bir tanesi de konsola özel oyunlar olmuştu. Bu cephenin kazananı ise çok bariz bir şekilde PlayStation oldu ve Xbox geçen yıllar içerisinde güçlü bir cevap veremedi.

PlayStation özel oyunu denilince akla ilk olarak God of War, Uncharted, Last of Us gibi markalar geliyor. Ancak Sony çatısı altında çalışan San Diego Studio tarafından çıkarılan ve ülkemizde pek bilinmeyen MLB The Show adında bir PlayStation özel beyzbol oyunu da bulunuyordu. Bulunuyordu dememizin sebebi ise artık bu oyunun Xbox konsollara da çıkacak olması.

İlk kez bir Sony oyunu Xbox konsollara geliyor

ANerdyDad isimli bir Instagram hesabı, MLB The Show 21 oyununun kapak görsellerini paylaştı. Paylaşılan görselde oyunun bir PlayStation 5 kapağı bir de Xbox One kapağı bulunuyor. Kapağın sağ alt tarafında PlayStation Studios ve San Diego Studio logoları da bulunuyor.

PSU'da yer alan habere göre MLB The Show'un birden çok platform için yayınlanacağı birkaç sene önce açıklanmıştı ve görünüşe göre o sene bu sene olacak. Bu da Sony çatısı altındaki bir stüdyonun ilk kez PC dışında direkt bir rakip platforma oyun yapacağı anlamına geliyor.

MLB The Show 21; PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox One konsollarına çıkış yapacak. Oyunun Xbox Series X, Series S ve PC platformlarına çıkıp çıkmayacağı konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. MLB The Show'un önceki oyunlarının mart ayında çıkış yaptığı görülüyor, dolayısıyla yeni oyunun da mart ayında çıkacağını söyleyebiliriz.