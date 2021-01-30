Japonya'nın başkenti Tokyo'da geçtiğimiz gün pek çok kişinin 'daha önce Japonya'da böyle bir çılgınlıkla karşılaşmadıkları' yönünde açıklamalar yaptığı bir olay yaşandı. PS5 satışı yapmaya başlayan bir mağazada adeta izdiham yaşandı.

Geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya sürülmesine rağmen PlayStation5'e sahip olmak dünya genelinde hala biraz zor. Çoğu bölgede stokları tükenmiş durumda olan PS5 için Japonya'da da durum farklı değil ve heyecanla yeni konsollarına ulaşmaya çalışan oyun severler her şeyi göze almış durumda.

Japonya'nın en büyük perakende zincirlerinden biri olan Yodobashi Camera'da da geçtiğimiz gün büyük bir PlayStation 5 çılgınlığı yaşandı. Stoklarını yenileyen ve satış yapacağını duyuran mağazada adeta insan seli oluştu. Her ne kadar stoklar yenilenmiş olsa da 'herkese yetecek kadar' konsol olmadığını düşünen ve bu fırsatı kaçırmak istemeyen yüzlerce kişi mağazaya akın etti.

Yaşanan izdihama polis müdahale etti, satış durduruldu:

(Yukarıda yer alan tweet'i görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.)

Bir an önce PS5'ine kavuşmak isteyen yüzlerce kişinin akın ettiği mağazada artan yoğunluk sonrası çaresiz kalan mağaza çalışanları tarafından polis çağırıldı ve satışın da iptal edildiği açıklandı. Hal böyle olunca da PS5 hayaliyle mağazaya koşan herkes evlerine eli boş dönmek zorunda kaldı.

Hala devam eden pandemi sebebiyle hükümetin bir dizi önlem almaya devam ettiği bir dönemde, üstelik ülkenin salgından en çok etkilenen şehri olan Tokyo'da ortaya çıkan bu görüntüler, bu sebeple de büyük tepki topladı.

PlayStation 5'in stokları konusunda sıkıntı yaşanan tek yer Japonya değil. Dünyanın neredeyse tüm bölgelerinde, yetersiz tedarik edilen PS5'e ulaşmak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda.