2019 yılında popülerliğinin doruk noktasına ulaşan TikTok, sosyal medyada varlığını kabul ettirecek gibi görünüyor. Zira PlayStation da artık, sosyal medya platformuna katıldığını duyurdu.

Konsol üreticileri Microsoft ve Nintendo, şu ana kadar TikTok'tan kaçınmayı başarmış olsalar da oyun konsolu pazarının lideri farklı bir yol seçti. PlayStation, TikTok'a katıldığını duyurdu ve şu anda sosyal medya platformunda 3 videosu, 146 binin üzerinde takipçisi var. Şirketin içerikleri oldukça tuhaf ve sosyal medya platformunun içeriklerine uyum sağlamış görünüyor.

Videolardan ilki, 30 Rock dizisindeki Lenny karakterine atıfta bulunan bir toplantı videosu. PlayStation ekibi toplantı yaparken Lenny gibi giyinen biri kapıdan içeri dalıyor ve TikTok'a katılmalarını söylüyor. Ekip de bu fikri kabul ediyor. Diğer videoda Death Stranding'deki Sam karakterine bir gönderme yapılıyor. Son videoda ise Destiny's Child'ın "Bootylicious" şarkısı eşliğinde titreyen bir beyin var.

PlayStation'ın sosyal ağa katılma kararı, platformun ne kadar büyüdüğü hakkında önemli bir gelişme. 2017 yılında hayatımıza giren TikTok, kısa içeriklere odaklanan bir video paylaşım ağı. Servis üzerindeki videolar, genel olarak kullanıcıların şarkılarda dudak senkronizasyonu yaptıkları videolardan ve komik içeriklerden oluşuyor. TikTok sadece 2 yıl içinde, son 10 yılın en çok indirilen yedinci uygulaması oldu. Uygulama, şubat ayında bir milyardan fazla indirmeye ulaştı.

PlayStation'ın TikTok hesabını nasıl kullandığını görmek ilginç olacak. TikTok'u şu anda ağırlıklı olarak komedi amaçlı kullansalar da bazı oyunların tanıtımları ve ilginç anlarını paylaşmaları etkili olabilir.

PlayStation'ın TikTok hesabı açtığını duyurduğu tweet şu şekilde;

Fortnite da oyun dünyasından TikTok'a katılanlar arasında ve 950.000'den fazla takipçisi var. Ayrıca bazı kullanıcıların birçok büyük marka için hesap adlarını almış oldukları görülüyor. "@Nintendo," "@Pokemon" ve "@Xbox" hesapları şu anda boşta değil ve şirketler platform için biraz geç kaldılar.

PlayStation'ın Twitter'daki duyurusuna verilen tepkiler pek de olumlu olmadı. Ancak şirket, PlayStation 5 tanıtımlarıyla popüler platformda kitlesini geliştirebilir. PlayStation'ın TikTok hesabına buradan erişebilirsiniz.