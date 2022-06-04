Poco C40 Geliyor: 16 Haziran'da Piyasaya Sürülecek

2022’de 3 tane cihaz piyasaya süren POCO’nun uzun süredir beklenen giriş seviye akıllı telefonu POCO C40, 16 Haziran’da lansmanla birlikte piyasaya sürülecek.

POCO, 2022'de şu ana kadar akıllı telefon pazarına POCO F4 GT, POCO X4 Pro 5G ve POCO M4 cihazlarını sundu. Ancak bu 3 cihaz, çok sağlam özelliklere sahip olsa da giriş seviyesi pazarda cihaz arayanlar için fiyatları pek uygun değil.

Sonunda, 2022'ye girdikten 6 ay sonra POCO'nun bir sonraki giriş seviyesi cihazı olan POCO C40'ın uzun zamandır beklenen lansman tarihine yaklaştık. Resmi POCO Twitter hesabında şirket, POCO C40'ın resmi olarak 16 Haziran'da şirket tarafından düzenlenen bir çevrimiçi lansman etkinliği aracılığıyla küresel olarak piyasaya sürüleceğini duyurdu.

POCO C40, şimdiye kadarki en büyük ekranlı POCO olarak 16 Haziran’da geliyor!

Duyuruda şirket, POCO C40'ın POCO tarafından yapılmış özel bir tasarıma sahip olacağını söylüyor. POCO C40 için renk seçeneklerinden biri de POCO'nun imzası olan POCO Sarı renk grubu olacak. Bununla birlikte daha yakından incelendiğinde yayınlanan teaser'da gösterilen tasarımın, bu yılın başlarında dünya çapında piyasaya sürülen Redmi 10C'ye ve Hindistan'da da piyasaya sürülen standart Redmi 10'a çok benzediği görülüyor.

POCO C40'ın diğer özelliklerine gelince, POCO, resmi sosyal medya hesaplarında akıllı telefonun özellikleri için de tanıtımlar yayınladı. Şirket, POCO C40'ın bir POCO akıllı telefonundaki şimdiye kadarki en büyük pil olan 6.000 mAh bataryaya sahip olacağını ve aynı zamanda bir POCO akıllı telefonundaki en büyük ekran olan 6,71 inçlik damla çentikli bir ekrana sahip olacağını söyledi.

Tanıtımlardan POCO C40'ın arkaya monte edilmiş bir kapasitif parmak izi sensörüne sahip olacağını da görebiliyoruz. Lansmana neredeyse 2 hafta kaldığı için POCO'nun yakında POCO C40 ile ilgili daha fazla tanıtım yayınlamasını bekliyoruz. Sizin düşüncelerinizi yorumlarda belirtmenizi istedikten sonra gelin POCO C40’ın teknik özelliklerine bir göz atalım.

POCO C40 Teknik Özellikleri: