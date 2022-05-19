POCO F4 GT Türkiye'de: İşte Özellikleri ve Fiyatı

POCO'nun oyuncu odaklı amiral gemisi telefonu F4 GT, Türkiye'de satışa sunuldu. Şu an için sadece 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı kombinasyonu ile satın alınabilen telefon, en çok fiyatı ile konuşulacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin alt markalarından POCO'nun yeni amiral gemisi telefonu F4 GT, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Xiaomi'nin Türkiye'deki internet sitesinde listelenmeye başlanan telefon, en çok da fiyatı ile konuşulacak gibi görünüyor. Peki POCO F4 GT tüketiciye neler sunuyor?

6,67 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelen amiral gemisi telefon, tüketiciye FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunuyor. 480 Hz'ye kadar da dokunma hassasiyeti ile gelen POCO F4 GT, bu özelliği sayesinde oyuncuların dikkatini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Telefonun delikli ekranında yer alan ön kamera ise 20 MP çözünürlükle karşımıza çıktı. Telefonun parmak izi okuyucu sensörüyse ekran yerine yan panele monte edilmiş durumda.

Karşınızda POCO F4 GT

POCO'nun amiral gemisi telefonu Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 12 GB'ye kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB'ye kadar da UFS 3.1 depolama alanı ile destekleniyor. LiquidCool 3.0 olarak isimlendirilen özel bir soğutma sistemiyle gelen POCO F4 GT'nin 4700 mAh kapasiteli bataryası ise 120 watt HyperCharge teknolojisiyle donatılmış durumda. Telefonun işletim sistemi ise Android 12 tabanlı MIUI 13.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, üçlü kamera kurulumuyla karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP çözünürlük sunan ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. Tüketiciler, POCO F4 GT'yi kullanarak 4K video çekimleri yapabilecekler.

POCO F4 GT teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz

6,67 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB - 12 GB (LPDDR5)

8 GB - 12 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB - 256 GB (UFS 3.1)

128 GB - 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 4700 mAh (120 watt hızlı şarj)

4700 mAh (120 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 12 (MIUI 13)

Türkiye'ye giriş yapan akıllı telefon, şu an için yalnızca 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı kombinasyonu ile satın alınabilecek. Bu kombinasyona sahip POCO F4 GT'nin fiyatı ise 16.999 TL...