POCO, bütçe dostu telefonu C61'i duyurdu. Aşırı uygun bir fiyata satılacak olan telefon, özellikleri açısından hiç fena değil. POCO C61'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren POCO, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "C61"i duyurdu. Bütçe dostu fiyatına rağmen hiç fena olmayan özelliklerle donatılan telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki POCO C61, neler vadediyor?

POCO'nun yeni akıllı telefonu, 90 Hz tazeleme oranı sunan 6.71 inç büyüklüğünde bir ekranla donatıldı. 500 nit tepe parlaklık desteğine sahip olan ve HD+ çözünürlük desteğine sahip olan bu ekranın çentiğinde 5 MP çözünürlük sunan selfie kamera bulunuyor. Parmak izi okuyucu sensör ise ekran içinde değil, yan panele monte edilmiş şekilde karşımıza çıkıyor.

Karşınızda POCO C61

POCO C61, MediaTek G36 işlemciden güç alacak. Bu güç, toplamda 12 GB (6 GB + 6 GB sanal) RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştirilecek. Telefondaki 5.000 mAh kapasiteli batarya ise 10W şarj desteği sunacak. Telefonun işletim sistemi ise Android 14 olarak açıklandı.

Telefonun arka ksımına baktığımızda tasarıma rağmen tek bir kamera modülü görüyoruz. Bu bağlamda; telefonda 8 MP çözünürlük sunan bir ana arka kamera bulunuyor. Bu kamera, yapay zekâ ile destekleniyor.

POCO C61 teknik özellikleri:

Ekran 6.71 inç, HD+, 90 Hz, 500 nit İşlemci MediaTek G36 RAM 4-6 GB (+ sanal RAM) Depolama 64-128 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 8 MP Batarya 5.000 mAh (10W) İşletim Sistemi Android 14

POCO C61 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 4 GB + 64 GB 84 dolar 6 GB + 128 GB 95 dolar

POCO, C serisi bazı akıllı telefonlarını Türkiye'ye getiriyor. Ancak C61 için böyle bir şey olup olmayacağını şimlik bilmiyoruz.