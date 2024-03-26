Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren POCO, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "C61"i duyurdu. Bütçe dostu fiyatına rağmen hiç fena olmayan özelliklerle donatılan telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki POCO C61, neler vadediyor?
POCO'nun yeni akıllı telefonu, 90 Hz tazeleme oranı sunan 6.71 inç büyüklüğünde bir ekranla donatıldı. 500 nit tepe parlaklık desteğine sahip olan ve HD+ çözünürlük desteğine sahip olan bu ekranın çentiğinde 5 MP çözünürlük sunan selfie kamera bulunuyor. Parmak izi okuyucu sensör ise ekran içinde değil, yan panele monte edilmiş şekilde karşımıza çıkıyor.
Karşınızda POCO C61
POCO C61, MediaTek G36 işlemciden güç alacak. Bu güç, toplamda 12 GB (6 GB + 6 GB sanal) RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştirilecek. Telefondaki 5.000 mAh kapasiteli batarya ise 10W şarj desteği sunacak. Telefonun işletim sistemi ise Android 14 olarak açıklandı.
Telefonun arka ksımına baktığımızda tasarıma rağmen tek bir kamera modülü görüyoruz. Bu bağlamda; telefonda 8 MP çözünürlük sunan bir ana arka kamera bulunuyor. Bu kamera, yapay zekâ ile destekleniyor.
POCO C61 teknik özellikleri:
|Ekran
|6.71 inç, HD+, 90 Hz, 500 nit
|İşlemci
|MediaTek G36
|RAM
|4-6 GB (+ sanal RAM)
|Depolama
|64-128 GB
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera
|8 MP
|Batarya
|5.000 mAh (10W)
|İşletim Sistemi
|Android 14
POCO C61 fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|4 GB + 64 GB
|84 dolar
|6 GB + 128 GB
|95 dolar
POCO, C serisi bazı akıllı telefonlarını Türkiye'ye getiriyor. Ancak C61 için böyle bir şey olup olmayacağını şimlik bilmiyoruz.