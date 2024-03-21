Xiaomi Civi 4 Pro resmen duyuruldu. Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 işlemci kullanan ilk telefon olarak lanse edilen cihaz, efsane özelliklerle donatıldı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonunu duyurdu. Üst düzey özelliklerle donatılan "Xiaomi Civi 4 Pro" isimli telefon, sahip olduğu işlemciyle de "dünyada ilk" statüsünü elde etmeyi başardı. Gelin hep birlikte Xiaomi'nin yeni akıllı telefonuna yakından bakalım.

Xiaomi Civi 4 Pro, 6.55 inç büyüklüğünde 120 Hz tazeleme oranı sunan bir AMOLED ekranla eşleştirildi. Bu ekran, 1.5K çözünürlük desteğine sahip ve tam 3.000 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. Ekran üzerinde bulunan hap şeklindeki bölge, iki adet 32 MP'lik selfie kameralara ev sahipliği yapıyor. Bu kameralardan bir tanesi, ultra geniş açılı selfie çekimleri için özel olarak tasarlandı.

Karşınızda Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 4 Pro, Qualcomm'un "Snapdragon 8s Gen 3" işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon. Bu güçlü işlemci, 16 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar da depolama alanı ile eşleştirildi. Telefonun 4.700 mAh kapasiteli bataryası 67W hızlı şarj desteği sunarken, işletim sistemi cephesinde ise HyperOS görüyoruz.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu, Leica ile ortak geliştirilen özel bir kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumunda, 50 MP ana kamera ve buna eşlik eden 50 MP 2x telefoto kamera bulunuyor. Telefonun üçüncü kamerası ise 12 MP çözünürlük sunuyor ve ultra geniş açıya odaklanıyor. Kamera sensörlerini içeren dairesel alan, LED flaşa da ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi Civi 4 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.55 inç, 1.5K (2.750 x 1.236 piksel), 120 Hz, 3.000 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 32 MP (f/2.0) 78° + 32 MP (f/2.4) 100° Arka Kamera 50 MP (f/1.63) + 50 MP (f/1.98) + 12 MP (f/2.2) Batarya 4.700 mAh (67W) İşletim Sistemi HyperOS Bağlantı 5G, 4G, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.4 Boyutlar 157,2 mm x 72,77 mm x 7,75 mm Ağırlık 179,3 gr

Xiaomi Civi 4 Pro fiyatı: