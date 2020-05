POCO F2'nin Her An Tanıtılabileceğini Gösteren Paylaşım

Uzun süredir hakkında pek çok şey duyduğumuz POCO F2, şirketin yaptığı paylaşıma göre her an tanıtılabilir. POCO, Twitter üzerinden paylaştığı videoda POCO’nun ‘yeniden uyanacağına’ işaret etti.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin bünyesinde çalışmalarını sürdüren Pocophone, piyasaya sürdüğü ilk telefonu Pocophone F1 ile ilgileri üstüne toplamayı başarmıştı. Bu cihazın ardından bir de Poco X2 ile piyasada gözüken şirket, şimdi yeni bir telefonuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Bugün POCO’nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre göreceğimiz yeni telefon, uzun süredir hakkında onlarca şey söylenen POCO F2 olacak. Zira şirket, video içerisinde Pocophone F1 kullanıcılarının yeni telefon olarak F2’ye hitap ettikleri tweetleri derledi.

POCO F2 mi geliyor?

Paylaşımında ‘RT now to help #WakeUpPOCO! (POCO’nun uyanmasına yardım etmek için RT’leyin)’ ifadesine yer veren POCO, belli ki çok yakın bir zamanda yeni akıllı telefonunu tanıtacak. Ancak video içerisinde yer alan tweetlerden bu cihazın POCO F2 olduğunu beklesek de bu konuda farklı iddialar da mevcut.

Bugüne kadar duyduğumuz bazı iddialara göre POCO’nun yeni telefonu, POCO F2 Pro ismiyle piyasaya sürülecek. Bu cihaz, Xiaomi’nin bir diğer markası olan Redmi’nin başarılı telefonu K30 Pro’nun POCO ismine bürünmüş versiyonu olacak. Yani cihazın yalnızca ismi değişecek.

Peki POCO’nun yeni telefonu POCO F2 Pro olmaz ve tamamen bambaşka bir cihazla karşımıza çıkarlarsa, bu cihaz nasıl bir şey olabilir? Birçok beklentiye göre POCO F2, cihazı bir amiral gemisi yapacak sekiz çekirdekli ve 5G modeme sahip Snapdragon 865 işlemcisine sahip olacak.

Yine bazı iddialara göre cihaz, 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Tüm bunların dışında cihazın ekran, kamera ve batarya gibi diğer donanımlarının özellikleri hakkında herhangi bir fikir bulunmuyor. Ancak şirketin en son çıkardığı telefon olan X2’ye bakarsak, POCO F2’nin iddialara göre daha iyi bir donanıma sahip olması gerekiyor.