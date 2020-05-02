İddialara Göre OnePlus Z, Snapdragon 765 İşlemci Kullanacak

Android akıllı telefon üreticileri arasında oldukça güçlü bir yere sahip olan OnePlus’ın satın alınabilir modeli için yeni bir bilgi ortaya atıldı. OnePlus Z adının verileceği düşünülen telefon Snapdragon 765 işlemciye sahip olacak.

OnePlus, geçtiğimiz ay içerisinde OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro amiral gemisi akıllı telefonlarını duyurmuştu. Şirketin, bu iki cihaza ek olarak bir de OnePlus Z adında daha satın alınabilir bir model çıkarması bekleniyordu.

Şirketin temmuz ayında çıkaracağı düşünülen bu satın alınabilir modeli için ise Dimensity 100 SoC kullanacağı yönünde söylentiler bulunuyordu. Ancak ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre şirket, Snapdragon 765 işlemcisini kullanacak. Dimensity 1000, genel olarak Snapdragon 765’ten daha güçlü bir işlemci ve yeni bilgiyi ortaya çıkaran Max J. de şirketin, işlemci tercihini son dakikada değiştirebileceğini iddia etti.

OnePlus Z

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Z, 90 Hz yenileme oranına sahip 6,4 inç AMOLED bir ekranla birlikte gelecek. Telefonun selfie kamerasına ev sahipliği yapacak olan çentiğinin, ekranın ortasında yere alması bekleniyor. Ortaya çıkan yeni bilgiye göre gücünü Snapdragon 765’ten olacak olan telefon, 8 GB RAM’e ve 128 GB / 256 GB dâhili depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Yazılım tarafında ise Android 10 temelli OxygenOS ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Kamera tarafına bakıldığındaysa cihazın arka tarafında 3 adet kamera olacağı iddia ediliyor; 48 MP ana sensör, 16 MP ikincil lens ve 12 MP lens. 4.000 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacak olan cihazda 30T Warp hızlı şarj desteği de bulunacak. Ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensörün yer alacağı telefonda ayrıca 5G bağlantı desteği de bulunacak.

OnePlus’ın çıkaracağı bu satın alınabilir telefonun fiyatının 400 sterlin olacağı iddia ediliyor. Bu da vergiler ve satıcının kâr payı dâhil edilmediğinde günlük kura göre 3 bin 506 TL gibi bir fiyata sahip olacağı anlamına geliyor.