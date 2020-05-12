POCO F2 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Bir süre önce bağımsız bir şirket haline gelen POCO, yeni amiral gemisi telefonu F2 Pro'yu resmi olarak tanıttı. Bir amiral gemisi telefonun tüm özelliklerine sahip olan F2 Pro, Türkiye'de de satışa sunulacak

Kısa bir süre öncesine kadar Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ancak şu sıralar Xiaomi destekli bağımsız bir firma haline gelen POCO, "F2 Pro" olarak isimlendirilen amiral gemisi katili yeni telefonunu resmen tanıttı.

POCO F2 Pro, 2020 model amiral gemisi telefonlarda bulunan pek çok özelliğe sahip. 6.67 inç büyüklüğünde bir Super AMOLED ekrana sahip olan telefon, tüketicilere yüzde 92.7 ekran/gövde oranı sunuyor. 60 Hz ekran tazeleme oranına sahip olarak karşımıza çıkan akıllı telefonun 180 Hz dokunmatik hassasiyeti bulunuyor. Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip olduğu ifade edilen bu ekran, herhangi bir çentik ya da delik içermiyor.

Karşınızda POCO F2 Pro

POCO geliştiricileri, yeni akıllı telefonlarında açılabilir ön kamera mekanizmasını tercih etmişler. Bu mekanizmanın içerisinde 20 MP çözünürlük sunan ve ağır çekim kabiliyeti de bulunan bir ön kamera yer alıyor. Telefon, arka kısmında ise 64 MP çözünürlük sunan Sony IMX686 ana kameraya ek olarak 13 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP çözünürlüğünde de derinlik sensörü içeriyor.

POCO F2 Pro'nun içine baktığımız zaman Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisi ile karşılaşıyoruz. Ayrıca bu işlemciye eşlik eden Snapdragon X55 modem, tüketicilere 5G bağlantı desteği sunuyor. Tüm bunlara ek olarak POCO'nun yeni amiral gemisi telefonu F2 Pro, 6 GB RAM'le 128 GB depolama alanı ya da 8 GB RAM ile 256 GB'lik depolama alanına sahip.

POCO'nun yeni amiral gemisi F2 Pro, Game Turbo 3.0 ve 4 boyutlu titreşim özelliğine sahip. Bu özellik, tüketiciler için performans açısından iyileştirilmiş bir oyun deneyimi sunarken bu oyun deneyimini mümkün olan en gerçekçi seviyede titreşimlerle destekliyor. Ayrıca şirket, yeni akıllı telefonunda sıvılı soğutma sistemi tercih etmiş durumda. Tüm bunlara ek olarak POCO F2 Pro, sadece 63 dakikada şarj olan 4.700 mAh batarya ile birlikte geliyor.

POCO F2 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç FHD+, Super AMOLED

6.67 inç FHD+, Super AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 6 GB ya da 8 GB

6 GB ya da 8 GB Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 2 MP + 5 MP

64 MP + 13 MP + 2 MP + 5 MP Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Android 10 tabanlı MIUI 11 Batarya: 4.700 mAh (30 watt hızlı şarj desteği)

POCO F2 Pro fiyatı

POCO yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre POCO F2 Pro, bugün itibarıyla Aliexpress ve Gearbest gibi e-ticaret platformları üzerinden küresel olarak satışa sunulacak. Tüketicilerin 4 farklı renk seçeneğinde satın alabileceği telefonların fiyatları ise şöyle olacak;