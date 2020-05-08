POCO, Yeni Telefonunun Adını ve Tanıtılacağı Tarihi Açıkladı

Xiaomi’nin alt markası POCO, bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yeni telefonunun adını ve bu telefonu tanıtacağı tarihi açıkladı. Şirket, paylaşımında yeni telefonunun POCO F2 Pro olacağını doğruladı.

Xiaomi’nin alt markası POCO, daha önce piyasaya sürdüğü Pocophone F1 akıllı telefonuyla muhteşem bir başarı yakalamıştı. POCO’nun bu cihazı, barındırdığı özelliklere rağmen oldukça uygun bir fiyatla alıcı bulmuştu. Tabii çıktığı dönem bu kadar etki yapan bir cihazın yeni bir versiyonu da uzun süredir gözleniyor.

Bundan yaklaşık bir ay önce POCO da yeni akıllı telefonun yolunu gözleyenleri heyecanlandıran bir paylaşım yapmıştı. Şirket, POCO’nun yeniden uyanacağını söylemişti. Bu paylaşımın ardındansa POCO’nun yeni telefonu olacağı tahmin edilen POCO F2 Pro’nun tanıtılacağı tarih ortaya çıkmıştı.

POCO F2 Pro, 12 Mayıs'ta geliyor:

Geçtiğimiz gün yaptığımız habere göre POCO’nun 12 Mayıs’ta bir telefon tanıtacağı kesinleşmiş gibiydi ancak o gün ne POCO ne de başka bir yerden kesin bir açıklama gelmemişti. İşte bugün Xiaomi’nin alt markası POCO, yeni akıllı telefonunu tanıtacağı tarihi ve akıllı telefonun ismini netleştirdi.

POCO tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşıma göre POCO, 12 Mayıs 2020 tarihinde çevrimiçi bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlikte yeni akıllı telefonu POCO F2 Pro’yu tanıtacak. Böylelikle son haftalarda POCO F2 Pro hakkında sayısı artan iddialar da doğrulanmış oldu ve POCO’nun yeni telefonunun POCO F2 Pro olacağı kesinleşti.

Peki POCO’nun 12 Mayıs’ta düzenleyeceği çevrimiçi etkinlikte tanıtılacak POCO F2 Pro bize neler sunacak? Bu konuda POCO tarafından herhangi bir detay ya da açıklama paylaşılmasa da her zaman olduğu gibi bu telefon hakkında bazı iddialar mevcut.

O iddialara göre POCO F2 Pro, Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865’ten güç alacak Cihaz, 6 GB RAM + 128 GB depolama ya da 8 GB RAM + 256 GB depolama şeklinde RAM ve depolama seçeneklerine sahip iki farklı modele sahip olacak. Bataryası hakkında bir fikre sahip olmadığımız POCO F2 Pro, iddialara göre 600 euroluk (vergisiz yaklaşık 4.630 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.