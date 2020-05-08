Android 11’in 4. Geliştirici Önizleme Sürümü Yenilikleri

Google, geçtiğimiz günlerde Android 11 işletim sisteminin 4. geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Peki yeni sürümle neler değişti? Gelin, Android 11’in son geliştirici sürümüyle gelen yeniliklere bakalım.

ABD’li yazılım devi Google, Android işletim sisteminin yeni sürümü Android 11’i geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayında ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınlayan şirket, şu anda en son 4. geliştirici önizleme sürümünü yayınlamış durumda.

Normal şartlar altında Google I/O’da Android 11 Beta’sını yayınlamayı planlayan Google, koronavirüs nedeniyle planları etkilenen büyük şirketler arasında yer aldı. Dolayısıyla Android 11 Beta’nın görücüye çıkacağı tarih 3 Haziran 2020 olarak güncellendi. O zamana kadarsa Android 11’in 4. geliştirici önizleme sürümüyle yetineceğiz. Peki bu sürümle birlikte neler değişti?

Android 11'in 4. geliştirici önizleme sürümüyle gelen yenilikler:

Son kullanılan uygulamalar penceresinde ‘Seç’ tuşu:

Android 11’in 3. geliştirici önizleme sürümüyle birlikte son kullanılan uygulamalar penceresine ‘Ekran Görüntüsü’ ve ‘Paylaş’ tuşları eklenmişti. Dördüncü sürümle birlikteyse ‘Seç’ isimli bir tuş daha eklendi. Bu tuş sayesinde kullanıcılar; son kullandıkları uygulamalar penceresindeki uygulamalarda bulunan ve seçilebilen yazı veya görselleri ön plana çıkaracak.

Pencere içinde pencere özelliğinde pencereler boyutlandırılabilecek:

Android 11’in 4. geliştirici önizleme sürümüyle birlikte Android kullanıcıları tarafından sıklıkla kullanılan ‘pencere içinde pencere’ özelliğine kullanışlı bir yenilik geliyor. Kullanıcılar, artık bu özelliği kullanırken küçülttükleri pencerenin boyutunu ayarlayabilecekler.

Pixel Temaları'nda altıgen ve çiçek şeklinde ikonlar:

Pixel 4 akıllı telefonuyla birlikte Pixel Temaları uygulamasını da yayınlayan Google, bu uygulama içerisine yeni Android sürümünde ikon çeşitliliği getirdi. Android 11'in 4. geliştirici önizleme sürümüyle uygulamaya altıgen ve çiçek şeklindeki ikonlar eklendi.

Kablosuz hata ayıklama, hızlı ayarlarda görünecek:

Android 11 ile birlikte gelecek kablosuz hata ayıklama, yeni güncellemeyle daha kullanışlı bir özellik kazandı. Artık geliştiriciler, kablosuz hata ayıklamayı açmak için fazla uğraşmadan araç çubuğundan bunu gerçekleştirebilecekler.

Bildirim sayısı önizlemede görünecek:

Aynı konuşmadan gelen birden fazla bildiriminiz varsa artık bildirimin yanında kaç mesaj olduğunu da göreceksiniz. Örneğin WhatsApp’ta bir kişi size 3 mesaj göndermişse, size gelen bildirimin önizlemesinin sağ kısmında 3 sayısını göreceksiniz.

Geliştirilen özellikler:

Ana ekranda eksik uygulamalar yerine öneri yapılacak:

Android işletim sisteminde ana ekranın altında bulunan uygulamalar genelde 5 taneden oluşur. Siz bu uygulamalardan birini kaldırırsanız onun bulunduğu bölgede bir boşluk meydana gelir. İşte yeni geliştirici önizlemesinden öğrenilenlere göre Android, artık bu boşluk yerine gelebilecek bir uygulamayı size önerecek.

‘Zamanlama’ ayarları için hazırlık:

Android 11’in 4. geliştirici önizlemesinde Pixel akıllı telefon kullanıcılarını Ayarlar kısmında ‘Zamanlamalar’ isimli bir sekme karşıladı. Bu sekme içinde kullanıcılar, 'Rahatsız etmeyin modu' ve 'karanlık mod' gibi ayarları düzenleyebilecekler.