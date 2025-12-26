2025'in En İyi Telefonu Olmaya Aday Xiaomi 17 Ultra Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi, 2025'in son günlerinde yılın en iyi telefonu olmaya aday modeli Xiaomi 17 Ultra'yı resmî olarak tanıttı. İşte yepyeni amiral gemisine dair bilmeniz gereken her şey!

Xiaomi, Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra’yı resmen tanıttı. Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alan cihaz, Leica imzalı 1 inçlik kamerası, devasa 6.800 mAh bataryası ve fotoğraf tutkunlarına hitap eden özel Leica Edition versiyonuyla dikkat çekiyor.

Xiaomi 17 Ultra, 6,9 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekrana sahip. 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızı, 3500 nit tepe parlaklığı ve Dolby Vision desteğiyle üst düzey bir görüntü deneyimi sunuyor. Xiaomi Ceramic Glass 2.0 ile korunan ekran, göz sağlığı için TÜV Rheinland sertifikalarıyla geliyor.

Gücünü amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten alıyor

Cihazın kalbinde yer alan Snapdragon 8 Elite Gen 5, yeni nesil Oryon çekirdekleri ve Adreno 840 GPU ile hem oyun hem de günlük kullanımda yüksek performans vadediyor. Geliştirilmiş sıvı soğutma sistemi sayesinde uzun süreli kullanımda bile serin kalmayı başarıyor.

6.800 mAh kapasitesiyle Xiaomi Ultra serisinin en büyük bataryasına sahip olan telefon, 90W kablolu, 50W kablosuz ve ters şarj seçeneklerini destekliyor.

Kamerasıyla da iddialı

Ana kamera : Leica ile birlikte geliştirilen 1 inçlik 50 MP sensör, yüksek dinamik aralık ve güçlü gece çekimleri sunuyor.

: Leica ile birlikte geliştirilen 1 inçlik 50 MP sensör, yüksek dinamik aralık ve güçlü gece çekimleri sunuyor. Telefoto kamera : 200 MP çözünürlük, 75–100 mm arası kayıpsız optik zoom ve 400 mm’ye kadar dijital yakınlaştırma.

: 200 MP çözünürlük, 75–100 mm arası kayıpsız optik zoom ve 400 mm’ye kadar dijital yakınlaştırma. Ultra geniş açı : 50 MP sensör ve makro çekim desteği.

: 50 MP sensör ve makro çekim desteği. Ön kamera: 50 MP çözünürlük ve 4K 60 fps video kaydı.

Fotoğraf tutkunlarına özel Leica Edition

Xiaomi, standart modele ek olarak Xiaomi 17 Ultra Leica Edition’ı da tanıttı. Leica’nın ikonik kırmızı logosu, iki renkli klasik tasarım, mekanik zoom halkası ve özel “Leica Moment” çekim modları bu sürümü farklı kılıyor. Kutudan Leica temalı aksesuarlar da çıkıyor.

Xiaomi 17 Ultra özellikleri

Özellik Detay Ekran 6.9 inç, 1200 x 2608 çözünürlük, LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 3500 nit tepe parlaklık İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12/16 GB Depolama 512 GB/1 TB Arka Kamera 50 MP, f/1.7 (geniş) + 200 MP, f/2.4-3.0 (periskop telefoto) + 50 MP, f/2.2 (ultra geniş) Ön Kamera 50 MP, 1/2.88" (geniş) Pil 6.800 mAh, 90W kablolu, 50W kablosuz şarj İşletim Sistemi Android 16, HyperOS 3 Boyutlar ve Ağırlık 162.9 x 77.6 x 8.5 mm, 230 gram

Xiaomi 17 Ultra fiyatı

Konfigürasyon Fiyat 12 GB + 512 GB 6.999 yuan (yaklaşık 995 dolar) 16 GB + 512 GB 7.499 yuan (yaklaşık 1.066 dolar) 16 GB + 1 TB 8.499 yuan (yaklaşık 1.209 dolar) Leica Edition 16 GB + 512 GB 7.999 yuan (yaklaşık 1.138 dolar) Leica Edition 16 GB + 1 TB 8.999 yuan (yaklaşık 1.280 dolar)

Peki siz Xiaomi 17 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.