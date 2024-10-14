Xiaomi'nin alt markası POCO'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Şirket, küresel çapta tüm internet sitelerini kapacağını duyurdu. Peki POCO telefonlar, nerelerde satılacak?

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin daha çok bütçe dostu akıllı telefonlar üreten alt markası POCO, dikkat çekici bir karar aldı. Şirket, aldığı karar kapsamında internet sitesini kapatacağını açıkladı. Bu bağlamda; "po.co" alan adına sahip olan tüm internet siteleri kapatılacak. Yani buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz POCO Türkiye'nin internet sitesi de yakın bir gelecekte erişilemez olacak.

POCO'nun açıklamasına göre alınan karar, 31 Aralık itibarıyla uygulamaya konacak. Yani tüketiciler, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla POCO'nun resmî internet sitesine erişemeyecekler. Peki tüm bunlar ne demek oluyor? POCO, akıllı telefon satışlarını mı durduruyor?

POCO, Xiaomi'nin sitesi üzerinden hizmet vermeye devam edecek

POCO'nun açıklamasına göre şirket, Xiaomi'nin resmî internet sitesi üzerinden hizmet vermeye devam edecek. Yani 2025 yılı itibarıyla bir POCO telefon satın almak isterseniz ve tercihiniz de resmî internet sitesi olacak olursa sadece Xiaomi'nin internet sitesini kullanabileceksiniz.

Bu kararın dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Zira Xiaomi, alt markaları için ayrı ayrı internet siteleri kullanmayı tercih eden bir markaydı. Redmi'nin kendi internet sitesi varken POCO'nun bu durumdan mahrum kalacak olması, markanın yeterince ilgi görmediği anlamına geliyor olabilir. Tabii bununla ilgili yapılmış bir açıklama bulunmuyor.