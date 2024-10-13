Redmi A3 Pro, beklenmedik bir anda Kenya'daki bir çevrimiçi mağazada ortaya çıktı.

Redmi'nin yeni A3 Pro akıllı telefonu, hiç beklenmedik bir anda Kenya'daki bir çevrimiçi mağazada listelenmeye başladı. Genel olarak bu listelemeyi ilginç kılan şey ise çevrimiçi mağazanın listelemeyi kendi imkanlarıyla yapmış olması. Öyle ki görsellerin çözünürlüğü oldukça düşük ve resmî tanıtım materyallerinden değil çalışanların kendi çektikleri fotoğraflardan oluşuyor.

Yine de bu listelemeye baktığımızda hem telefonun tasarımı hem de özellikleri hakkında bilgiler edinebiliyoruz. Genel olarak baktığımızda bu modelin giriş seviyesi bir model olacağını söylemek mümkün. Telefonun fiyatı da oldukça uygun tutulmuş.

Redmi A3 Pro özellikleri

Redmi A3 Pro, standart modelde gördüğümüz gibi 90Hz LCD ekrana sahip ancak bu modelde ekran daha büyük. Ayrıca bu modelde yer alan MediaTek Helio G81 Ultra işlemci de Redmi A3'ün G36 işlemcisinden daha gelişmiş bir model. Ayrıca Redmi A3 Pro, 128GB depolama ve 4GB RAM ile gelirken standart modelde 64GB/3GB şeklinde bir konfigürasyon görüyorduk. 5160mAh bataryaya sahip cihazın yan tarafında bir de parmak izi okuyucu bulunuyor. Arkada yer alan iki kameralı sistemde ana sensör 50MP olsa da diğer kameranın özellikleri belirtilmiyor.

Fiyat anlamında baktığımızda ise Redmi A3 Pro'nun 13 bin 999 Kenya Şilini gibi bir fiyat etiketi bulunuyor. Bu da bugünün kuruyla baktığımızda 3 bin 730 lira ediyor.