Akıllı telefonlarda batarya ömrü, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biri hâline geldi. Özellikle uzun kullanım süresi isteyen kullanıcılar için üreticiler, daha yüksek kapasiteli bataryalara yöneliyor. Bu doğrultuda Çinli teknoloji firmaları, yeni nesil pil teknolojileriyle donatılmış cihazlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların son örneklerinden biri ise Xiaomi'nin test ettiği, yüksek kapasiteli bataryaya sahip yeni Redmi modeli oldu.

Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni Redmi modeli, batarya kapasitesiyle şimdiden merak uyandırıyor. Alınan bilgilere göre bu cihazda, 8.500 mAh ile 9.000 mAh arasında değişen oldukça yüksek kapasiteli bir batarya yer alacak. Üstelik batarya kapasitesinin 9.000 mAh’ı da aşabileceği ihtimali de mevcut. Bu da, telefonun standart modellerden çok daha uzun süre şarj ihtiyacı duymadan kullanılabileceği anlamına geliyor.

Yeni Redmi modelinde kullanılacak bataryanın Xiaomi tarafından özel olarak geliştirildiği belirtiliyor. Telefonda yer alacak yüksek kapasiteli bataryaya rağmen, cihazın kalınlığının yaklaşık 8,5 mm olacağı söyleniyor. Bu da, büyük bataryaya rağmen telefonun elde kaba durmayacağı ve günümüzdeki çoğu modelle benzer incelikte olacağı anlamına geliyor.

Yeni batarya teknolojileri telefon tasarımını değiştirecek

Sektördeki kaynaklara göre, 2026 yılı itibarıyla 10.000 mAh bataryaya sahip akıllı telefonlar piyasaya çıkabilir. Bu seviyeye ulaşılmasının arkasında ise enerji yoğunluğu oldukça yüksek olan silikon-karbon batarya teknolojisi yatıyor. Realme’nin kısa süre önce tanıttığı konsept model de bu yeni teknolojinin ilk örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Akıllı telefonlarda batarya kapasitesinin artması, özellikle telefonu sık kullanan ve gün içinde şarj sorunu yaşamak istemeyen kullanıcılar için oldukça önemli bir gelişme. Geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde, büyük bataryalar artık daha ince telefon gövdelerine sığdırılabiliyor. Bu da hem uzun pil ömrü hem de şık tasarımların bir arada sunulmasını mümkün hâle getiriyor.