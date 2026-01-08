Tümü Webekno
Uygun Fiyata 108 MP Kamera Sunan POCO M8 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Xiaomi bünyesindeki POCO, orta segment telefonu M8'i tanıttı. Cihaz, dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren ve uygun fiyatlı telefonlarıyla öne çıkan POCO, Türkiye’de de çok fazla ilgi görmeyi başarıyordu. Şimdi ise şirketin büyük merakla beklenen yeni telefonu M8, Hindistan’da gerçekleştirilen bir lansman ile resmen tanıtıldı. M8, orta segmentte konumlanan bir telefon olarak geliyor.

Ülkemizde de satışa sunulduğunu görebileceğimiz M8 modeli, ön tarafta ince çerçeveli delikli ekran tasarımıyla geliyor. Arkada ise sol üst tarafa yerleştirilen 2’li kamera kurulumu mevcut. Peki nasıl özellikler sunuyor?

Karşınızda POCO M8 5G

poc

POCO M8 5G modelinde** 6,77 inç boyutunda** bir ekran görüyoruz. AMOLED panelin tercih edildiği bu ekranda 120 Hz’lik yenileme hızı ve 1080 x 2392 piksel çözünürlükle kaliteli ve akıcı bir görüntüleme deneyimi sunuluyor. 3200 nit maksimum parlaklıkla da aydınlık ortamlarda ekranın net bir şekilde görülmesini sağlıyor.

Cihaz Qualcomm’un gayet yeterli performans sergileyebilen orta segmen işlemcisi Snapdragon 6 Gen 3’ten güç alıyor. Ona 6 ve 8 GB LPDDR4X RAM ve 128/256 GB’lık UFS 2.2 depolama eşlik ediyor.

m8

Arka tarafta 108 MP’lik ana ve 8 MP’lik ultra geniş kamera görüyoruz. Önde ise deliğe yerleştirilen 20 MP’lik selfie kamerası var. Telefonun 5520 mAh’lik 45W destekli bataryayla geldiğini belirtelim. Kutudan Android 15 tabanlı HyperOS 2’yle çıkan M8, 4 yıl Android ve 6 yıl güvenlik güncellemesi desteğiyle gelecek. Mavi, siyah ve gümüş renkleriyle sunulacağını da ekleyelim.

POCO M8 5G teknik özellikleri
Ekran 6,77 inç, 120 Hz, FHD+ çözünürlük, 3200 nit, AMOLED
İşlemci Snapdragon 6 Gen 3
RAM 6/8 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 108 + 8 MP
Ön kamera 20 MP
Batarya 5520 mAh (45W)
İşletim sistemi HyperOS 2 (Android 15)

POCO M8 5G fiyatı

Versiyon Fiyatı
6 GB + 128 GB 244 dolar
8 GB + 256 GB 255 dolar
