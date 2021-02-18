Poco, Yeni Logosunu ve Marka Kimliğini Tanıttı

Geçtiğimiz yılın başlarında Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka olan Poco, aradan geçen bir yılın ardından yeni marka kimliğini ve logosunu tanıttı. Markanın yeni kimliğinde en çok dikkat çeken detay ise logoda da yer alacak olan yeni 'maskot'.

Xiaomi'nin bir alt markası olarak yolculuğuna başlayan Poco, geçtiğimiz sene Ocak ayında gelen bir haberle ile yola bağımsız bir marka olarak devam edeceğini açıklamıştı. Redmi'nin ardından Xiaomi'den ayrılan ikinci alt marka olan Poco, aradan geçen bir yılın ardından yeni marka kimliği ve logosuyla karşımıza çıktı.

Akıllı telefon piyasasında fiyat / performans telefonlar üreterek yerini bu çizgide sağlamlaştıran Poco, yeni kimliğiyle oldukça enerjik ve genç bir duruş oluşturmuş. Markanın yeni logosunda yer alan 'O'lardan biri, bu genç ve enerjik ruhu yansıtan ve aslında bir emoji gibi görünen bir maskot olarak tasarlanmış. Bu maskot, markanın yeni 'çılgın' ruhunu temsil ediyor.

'Made of Mad' maskotu, yeni logoda 'halesiyle' yer alacak:

(Poco'nun Twitter paylaşımını göremiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.)

Poco, yeni marka kimliğini sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir dizi yeni paylaşımla hepimizin beğenisine sundu. Markanın yeni imajını ve arkasındaki hikayeyi açıklayan videoların ortak özelliği oldukça 'renkli' olmaları. Poco da gerek kullandığı sloganlar ve metinler, gerek de logosu ve maskotuyla tam olarak bunu hedeflemiş gibi görünüyor; renkli ve çılgın bir marka. Poco, bu çılgın ve gözlerinden ışık çıkan halini, maskotunun tepesine bir hale kondurarak yumuşatıyor.

Yeni marka kimliğini ve logoyu tanıtan videolardan birinde hepsi birbirinin aynısı olan bir kutu gülen yüzün arasından ayrılan Poco maskotu, gözlerindeki çılgın bakışlarla kutudan çıkıp soluğu Poco logosunda alıyor. Maskot Poco logosundaki yerini alır almaz tepesinde antenleri ve halesi beliriyor. Poco, paylaşımlarında sık sık 'farklı' olduklarını ve sıkıcı olan diğer her şeye alternatif olarak geldiklerini vurguluyor.