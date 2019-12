Pokémon Go, Çok Sayıda Pokémon'u Listelerden Kaldırdı

Çıkış yaptığı 2016 yılında oldukça popüler olan ve ülkemiz dâhil bir bölgede kullanıcıların gerçek dünyada Pokémon aramasına neden olan Pokémon Go oyununda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Pokémon Go, şimdi aralarında popüler Pokémon'ların da olduğu birçok Pokémon yumurtasını listelerden kaldırdı.

Oyun dünyasında sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanılmasına artık alıştık diyebiliriz. Artırılmış gerçeklik denince akla ilk gelen oyunlardan biri olan Pokémon Go, oyuncuların bu teknolojiye ısınmasında büyük rol oynamıştı. Bir dönem ülkemizde de oynanabilir olan oyun, sürekli olarak gelişmeye devam etti. Dünya genelinde sağlam bir oyuncu kitlesine sahip olan Pokémon Go'dan yeni bir haber geldi. Pokémon Go oyununda daha önce kullanılabilir olan, aralarında sevilen Pokémon'ların da bulunduğu, 100'e yakın Pokémon oyun listelerinden kaldırıldı. Hafta başında oyunun yapımcıları tarafından yayınlanan resmi açıklamaya göre yeni türler eklenecek fakat 100'e yakın Pokémon artık yumurtalardan çıkmayacak. 90'dan fazla Pokémon, artık yumurtaların içinde yer almayacak: Listelerden kaldırılan Pokémon'ların eski nesil Pokémon'lar olduğunun belirtildiği açıklamada, bunların yerine oyuncuların Adventure Sync yumurtalarıyla ödüller kazanabilecekleri ifade edildi. Aşağıdaki listelerden hangi Pokémon'ların çıkarıldığını inceleyebilirsiniz. 2 km yumurtaları listesinden çıkarılan Pokémon'lar: Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Abra, Machop, Shellder, Gastly, Krabby, Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Pichu, Cleffa, Igglybuff, Togepi, Misdreavus, Swinub, Smoochum, Treecko, Torchic, Mudkip, Poochyena, Makuhita, Aron, Meditite, Spoink, Kricketot, Bonsly, Pidove

