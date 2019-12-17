2016 senesinin yaz aylarında çıkan ve ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pokémon Go, hâlâ aktif bir şekilde oyuna yenilikler getirmeyi sürdürüyor. Yakın zamanda kullanıma açılması gereken yeni Buddy Adventure özellikleri, Pokémon'unuzla yakın bir dostluk elde etmenizi sağlıyor.

Pokémon Go, yakın zamanda oyuna eklenecek yeni bir özellik duyurdu. Dün Pokémon Go'nun resmi Twitter hesabında ilk kez ipuçları verilen özellik, Buddy Pokémon'unuzla daha farklı şekillerde etkileşime geçebilmenizi sağlayacak. Yeni gelecek Pokémon Go güncellemesi sayesinde Buddy Pokémon'unuzla oyunun artırılmış gerçeklik modunda da etkileşime geçebileceksiniz. Pokémon'unuzu besleyip onunla oyunlar oynayarak yeni yetenekler ve özellikler kazanabileceksiniz.

Bu yeni sistemi kutlamak adına Pokémon Go, bir oyuncu ve Pokémon'unun iç ısıtan dostluğunu anlatan bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda Buddy Adventure sistemine dair bazı ipuçlarına yer verildi.

İşte Pokémon Go Buddy Adventure tanıtım videosu:

Yeni Buddy Adventure sistemine göre bir Pokémon'un dostluk seviyesi yeterince yüksek olduğunda Pokémon; oyuncuyu haritada takip edecek, başka Pokémon'ların yakalanmasına yardım edecek ve hediyeler getirecek. Oyuncuyla bir Pokémon, Best Buddies seviyesine ulaştığında ise Pokémon mücadelede ekstra CP kazanacak.

Pokémon'unuza arkadaşlık etmeniz ödül kazandıracak:

Dostluk seviyesini artırmak için ilgi göstermeniz gerekecek. Pokémon'unuzla keşif, mücadelelere katılmak gibi aktiviteler yapabileceksiniz. Bunun yanında onu besleyip okşayarak da Pokémon'unuzun sevgisini kazanabileceksiniz. İlgi, dostluk seviyesini artırmanın yanında aynı zamanda Pokemon'unuzun duygu durumunu iyileştirecek ve böylece mücadeleden ekstra ödüller kazanma şansınızı artıracak.

Yeni Buddy Adventure sisteminin bir getirisi de oyundaki yeni artırılmış gerçeklik olanakları. Güncelleme ile birlikte artık çoklu artırılmış gerçeklik modunda en fazla 3 kişi, Buddy Pokémon'ları ile birlikte anlık fotoğraflar elde edebilecek ancak bu özellik, Buddy Adventure sisteminin kullanıma açılması ile birlikte gelmeyecek, sonradan bir güncelleme ile oyuna dâhil olacak. Artırılmış gerçeklik özellikleri dışında bütün bu özelliklerin önümüzdeki günlerde kullanıma açılması bekleniyor.