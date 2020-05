Pokémon Go Fest 2020 ile Pokémon'lar Evlere Geliyor

Piyasaya sürüldüğü 2016 yılında herkesi gerçek anlamda sokaklara döken Pokemon Go'nun arkasındaki şirket Niantic, oyuna ve etkinliklere koronavirüs güncellemeleri yapmaya devam ediyor. Oyunun hayran buluşması olan Pokemon Go Fest, bu yıl sanal ortamda gerçekleştirilecek. Ayrıca etkinlikte bilet sınırlaması olmayacak.

Pokemon Go oyuncuları için düzenlenen yıllık hayran buluşması etkinliği olan Pokemon Go Fest’in bu yıl da gerçekleşeceği kesinleşti. Oyunun geliştiricileri Niantic ve The Pokemon Company, çarşamba günü yaptığı açıklamada bu yılki etkinliğin tamamen çevrimiçi ortamda olacağını ve oyunun evden oynanabileceğini duyurdu. Mobil oyunun önemli etkinliği önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

25/26 Temmuz'da gerçekleşecek Pokemon Go Fest 2020; 'tamamen yeni, sanal ortamda yeniden tasarlanmış küresel bir etkinlik' olarak tanımlanıyor. Pokemon Go Fest, öncelikle Chicago'da düzenlenmiş, sonrasında Niantic firması festivali 2019 yılında Yokohama/Japonya ve Dortmund/Almanya'ya da taşımıştı. Geçtiğimiz yıl farklı noktalarda gerçekleşen üç Pokemon Go Fest etkinliğine 600.000'den fazla oyuncu katılmıştı.

Bilet sınırlaması olmayacak:

Etkinliğin bu yılki versiyonu iki günlük bir deneyim olacak ve oyuncular her iki güne de gerçek anlamda katılabilecek. Pokemon Go Fest için biletlerin sınırlı olduğu önceki yıllardan farklı olarak Niantic, "Biletleri mümkün olduğunca çok sayıda kullanıcıya sunmak için adımlar atıyoruz” dedi. Fiyatlandırma ve etkinlik ayrıntılarıysa açıklanmadı. Niantic; bonuslar, Pokemon karşılaşmaları ve özel araştırmaların yanı sıra diğer kullanıcılar ile bağlantı kurmanın ve tüm yaz boyunca diğer eğlenceli sürprizleri deneyimlemenin heyecan verici yolları olacağını bildirdi. Pokemon Go Fest 2020 hakkında daha fazla bilginin önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor.

Normalde evden dışarıya çıkıp oynamanız gereken bir oyun olan Pokemon Go'ya koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamadığımız için yeni bir güncelleme gelmişti. Bu güncellemeyle Remote Raid Pass ile birlikte Raid Savaşları'na evden katılım mümkün olmuştu. Ardından gelen güncellemeyle Pokemon dünyasının iki önemli karakteri Jessie ve James oyuna dâhil olmuştu. Ayrıca bunlara ek olarak oyunda daha önce görülmemiş olan Obstagoon, Perrserker ve Sirfetch’d Pokemon'ları da oyuna eklendi.