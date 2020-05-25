Bir Koleksiyoncu, 50 Bin Dolarlık Charizard Kartı Buldu

Birçoğumuzun çocukluk efsanesi Pokemon, günümüzde hâlâ gerek yetişkinler gerek de gençler arasında etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Birçok efsane olmuş oyun, anime ve çizgi film serisi gibi Pokemon'un da kendine has koleksiyoncuları bulunuyor. Bu koleksiyonculardan biri, geçtiğimiz günlerde canlı yayında 50 bin dolar değerinde bir Charizard kartı bulmayı başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir Pokemon kart koleksiyoncusu, YouTube'da çektiği 'kutu açma' videosunda açtığı destelerin birinde çok değerli bir Charizard kartı bulmayı başardı. Bu Charizard kartını bulan Leonhart isimli YouTuber ve koleksiyoncunun videosunu Twitter üzerinden paylaşan @lazaro isimli kullanıcı, kısa zamanda 2,6 milyon izlenmeyle viral oldu.

Pokemon kartları, günümüzde hâlâ oldukça büyük bir kitlesi olan koleksiyon eşyaları olarak karşımıza çıkıyor ve bu kartların nadir olanları çok büyük fiyatlara satılıyor. Bahsi geçen bu Charizard kartı, Pokemon kart serisinin ilk nesline ait. Hologram bir yapıya sahip olan kart, ikinci el Pokemon kartı pazarında 50.000 dolar civarında satılıyor.

İşte Leonhart'ın Charizard kartını bulma anı:

Büyük ihtimalle birçoğumuz, çocukluğunda yeni bir kart destesini açma heyecanını yaşamıştır. İçerisinde hangi kombinasyonların olduğu bilinmeyen yeni bir kart destesini açmak, belki de çocuklukta yaşanılan en heyecanlı anlardan biri fakat Pokemon veya diğer oyun kartı tutkunları, hâlâ bu tutkuyu ve heyecanı ilk gün olduğu gibi yaşamaya devam ediyor. Koleksiyonculuğun temelinde yatan, tutku duyulan objelere sahip olma isteği, birçok kişide Pokemon ve diğer oyun kartları üzerinden kendine yer buluyor.

Videonun viral hâle gelme sebeplerinden biri de kartın pazardaki değerinin yanı sıra Leonhart'ın bu kartı bulduğu andaki yaşadığı heyecan ve coşku. Videoyu izleyen milyonlarca kişi de belki hayatlarının bir kısmında, belki de hâlâ sahip oldukları bu tutkuyu, Leonhart'ın nadir Charizard kartını bulduğunda yaşadığı sevinç ve coşku anlarını izleyerek tekrar yaşama fırsatı buluyor. Ayrıca Leonhart'ın bu açılışı dramatize ederek adeta bir tiyatro oyunu sahnelermişçesine ortaya koyması da takdir edilebilecek bir şey.