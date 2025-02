Tüm dünyada fenomen olan Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic Inc., mobil oyunu işini satmaya çalışıyor gibi görünüyor. Suudi Arabistanlı bir firma ile görüşmeler sürüyor.

Yayımlandığı dönem dünya çapında infial yaratan Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic Inc. ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlere göre Niantic Inc., video oyun işini Suudi Arabistan merkezli bir firma olan Scopely Inc.'e satmak için görüşmeler yapıyor.

Konuya aşina kaynaklara göre Niantic Inc., Pokemon Go da dahil olmak üzere tüm mobil oyunlarını Scopely Inc.'e devrecek. Henüz kesin bir şey olmasa da olası bir anlaşma, Niantic Inc oyunlarına yeni bir soluk kazandırabilir gibi görünüyor.

Anlaşma bedeli 3,5 milyar dolar

Niantic Inc. ile Scopely Inc. arasında bir anlaşma olursa bu anlaşmanın bedeli çok büyük olasılıkla 3,5 milyar dolar civarlarında olacak. Tabii bu fiyat, Scopely Inc. için çok büyük bir meblağ değil. Zira Scopely Inc.'in çatı şirketi olan Savvy Games, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından yönetiliyor. Yani arkasında doğrudan Suudi Arabistan yönetimi var.

Niantic Inc.'in satılacağına ilişkin iddialarla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Taraflar, şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyorlar ancak bu sessizliğin yakın gelecekte bozulabileceğini şimdiden söyleyebiliriz.