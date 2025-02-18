Square Enix, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition'ın iOS versiyonunu kapatmaya karar verdi. Peki şirket, aşırı sevilen oyun için neden böyle bir karar aldı?

Video oyun dünyasının sevilen isimlerinden Square Enix, mobil oyunseverleri hayal kırıklığına uğratacak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada birkaç yıl önce piyasaya sürülen Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition'ın iOS versiyonunun yakında sonlandırılacağı duyuruldu. Oyunun diğer sürümleri ise bu durumdan etkilenmeyecek.

Square Enix'in açıklamasına göre 25 Ocak tarihi, Final Fantasy Crystal Chronicles'ın iOS sürümü için sonun başlangıcı oldu. Oyuncuların, ödeme yaptıkları içeriklere ulaşamadıklarına dair bildirimler aldıklarını söyleyen ekip, yaptığı inceleme sonucunda sorunu düzeltemeyeceğine karar verdi. Hâl böyle olunca da oyunun sonlandırılmasına karar verildi. Yapılan açıklamaya göre sorunun nedeni, uygulama içi satın alımlarda yapılan bir değişiklik.

Ödeme yapan oyunculara ne olacak?

Square Enix, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition'ın iOS sürümünde satın alım yapmış olan oyuncuların mağdur edilmeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Ocak 2024 ve sonraki dönemde Final Fantasy Crystal Chronicles için ödeme yapan iPhone sahipleri, iade için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecekler.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Haberimizi sonlandırırken, bu kararın diğer platformları etkilemeyeceğini bir kez daha belirtelim.