Riot Games, COVID-19 Bağış Kampanyası’nı Duyurdu

League of Legends’ın geliştiricisi Riot Games, dünya çapındaki yardım kuruluşlarına destek olmak için COVID-19 Bağış Kampanyası’nı duyurdu. 23 Temmuz’da sona erecek kampanya kapsamında oyuna yeni özel içerikler eklendi.

İlk olarak 2019’un aralık ayında Çin’de görülen ve 3 ay gibi kısa bir sürede bütün dünyaya yayılan COVID-19 salgını, günümüzde hâlâ etkisini göstermeye devam ediyor. Dünya çapında sayısız yardım kuruluşu salgına karşı mücadele verirken maddi desteğe ihtiyaç duyuyor.

Bu maddi desteğin sağlanması için yine dünya genelinde birçok şirket, çeşitli yollarla yaptıkları satışlardan elde ettikleri geliri kuruluşlara aktarmak için bazı yardım kampanyaları düzenledi. Bu yardım kampanyalarından bir yenisi de League of Legends’ın geliştiricisi Riot Games tarafından başlatıldı.

Kampanyada yer alan özel içerikler:

Riot Games, paylaştığı blog yazısında ve YouTube videosunda yeni yardım kampanyası olan 'COVID-19 Bağış Kampanyası'nı duyurdu. Kampanya kapsamında her gün milyonlarca oyuncu tarafından oynanan League of Legends’a bazı özel içerikler eklendi. League of Legends’a eklenen özel içerikler şu şekilde oldu:

Cerrah Shen kostümü ve renkleri

kostümü ve renkleri Hemşire Akali kostümü ve renkleri

kostümü ve renkleri Doktor Kennen kostümü ve renkleri

kostümü ve renkleri Akali’den Sevgilerle! ifadesi

ifadesi Cerrah Shen, Hemşire Akali ve Doktor Kennen çerçeveleri ve simgeleri

Tüm içerikleri kapsayan “Mega Bağışçı Paketi”

Mağazada yerini alan bu özel içerikler, League of Legends mağazasında ‘Toplumsal Etki’ rozetiyle gözüküyorlar. Bu sayede yapacağınız satın alımların hangilerinin COVID-19 bağış kampanyasına katkıda bulunacağını kolay bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Kampanya, 23 Temmuz’da sona erecek.

League of Legends’ta yukarıdaki özel içeriklerin satışıyla elde edilen gelirin tümü, Riot Games’in kâr amacı gütmeyen fonu olan 'Toplumsal Etki Fonu'na gidecek. Fon içindeki para, dünyanın dört bir yanındaki kâr amacı gütmeyen yerel kuruluşlara doğrudan aktarılacak.

Bağış kampanyası duyurusu: