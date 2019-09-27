Steam, Platforma Hareketli İkon Özelliği Getirdi

Günümüzün en büyük çevrimiçi oyun satın alma platformlarından biri olan Steam, platformunu geliştirmeye ve çeşitli özellikler eklemeye devam ediyor. Şirketin uygulamaya eklediği son özellik ise hareketli oyun ikonları oldu.

Steam’in yeni kütüphanesinin betası, kullanıcılarına akıllı koleksiyonlar gibi bazı seçenekler sunuyor ancak göze en çok çarpan değişiklik; öne ve merkeze büyük, dikey oyun ikonları koymak oldu. Aslında Steam’in buna benzeri bir özelliği yıllardır bulunuyordu ancak bazı oyuncular, yeni Steam kütüphanesinin hareketli ".png" dosyalarını desteklediğini keşfetti.

Bu yeni ikonlar için Steam Grid Subreddit’ine bir göz atabilirsiniz. Bağlantıdaki sitede ayrıca işe yarayabilecek hareketlendirilmemiş birçok oyun ikonu da bulunuyor.

Hareketli ikonlar, canlı kütüphane:

Yazının asıl konusu olan hareketlendirilmiş ikonlara gelecek olursak bunları buradaki bağlantıya tıklayarak bulabilirsiniz. Oyuncular, hâlâ kendi tarzlarında hareketli görseller için çalışıyorlar ve bazılarının boyutları 15 ile 20 MB’ı bulabiliyor. Tabii bunların Steam kütüphanesini oldukça ağırlaştırabileceğini de unutmamak gerekiyor. Çok da büyük boyutlu olmayan ve oldukça geniş bir arşive buradan da ulaşabilirsiniz.

Hareketli ikonlar nasıl eklenir?

Kütüphanenizdeki bir oyunun üstüne sağ tıklayın ve çıkan seçeneklerden özel resim ekleyi seçin. Bu işlemi yapabilmek için oyununuzun ikonunun üstüne tıklamanız gerekiyor. Yani Steam kütüphanenizi açtığınızda sol tarafta yer alan oyun listenizden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz.

Hareketli ikonlar hangi oyunlarda kullanılabilir?

Hareketli ikonları ekleyebileceğiniz oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca oyunların üzerine tıklayarak ikon sayfalarına da göz atabilirsiniz.

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