Pokemon Home Nintendo Switch, iOS ve Android İçin Yayınlandı

Pokemon eğitmenlerinin Pokemon oyunlarındaki koleksiyonlarını yönetebildikleri bulut hizmeti uygulaması Pokemon Home yayınlandı. Uygulama, Pokemon oyunlarına yardımcı uygulama olarak tüm verileri tek bir sistemde birleştiriyor.

Nintendo, Pokemon oyunları için bulut hizmeti uygulaması olan Pokemon Home'u Nintendo Switch, Android ve iOS platformlarında yayınladı. Pokemon Home, dünyanın dört bir yanındaki eğitmenlerin Pokemon oyunlarındaki koleksiyonlarını yönetmelerine, başka oyuncularla takas yapmalarına, Wonder Box ve Global Trade System'da yer almalarına olanak sağlıyor.

Nintendo Switch, iOS veya Android'de ücretsiz olarak indirilebilen Pokemon Home uygulaması, kullanıcılara Premium Plan seçeneği de sunuyor. Premium üyeliğin 1 aylık ücreti 2.99 dolar, 3 aylık ücreti 4.99 dolar ve yıllık ücreti 15.99 dolar. Premium Plan, Pokemon Bank'tan Pokemon Home'a Pokemon aktarılmasına izin veriyor ve depolanan Pokemon sınırını 30'dan 6.000'e çıkarıyor. Ayrıca kullanıcıların Wonder Box'a 3 yerine 10 Pokemon koymasına ve Global Trade System'de 3 Pokemon'a sahip olmasına izin veriyor.

Pokemon Home'un Nintendo Switch ve mobil versiyonları arasında farklılıklar bulunduğunu da belirtmek gerekir. Nintendo Switch versiyonunda ticaret, Gizemli Hediyeler alma ve Savaş Verilerini kontrol etme gibi işlevler sunulmuyor. Mobil versiyon ise eğitmenlerin Pokemon Sword, Pokemon Shield, Pokemon: Let's Go, Pikachu! ve Pokemon: Let's Go, Eevee!'den Pokemon aktarılmasına veya Pokemon Home Puanlarının BP (Savaş Puanları) ile değiştirilmesine izin vermiyor.

Pokemon Home, başlangıçta Pokemon GO ile uyumlu olmayacak ancak şu anda bu özellik üzerinde çalışılıyor. Nintendo, özelliğin ne zaman geleceğini henüz açıklamadı. Pokémon Home, mobil cihazlar için Android ve iOS mağazalarından indirilebilir.