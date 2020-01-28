Pokémon Home'un Premium Fiyatları Belli Oldu

Pokémon Company'nin şubat ayında çıkaracağı duyurulan, Pokémon oyunları arasında geçiş sağlayacak olan bulut sistemi Pokémon Home hakkında yeni ayrıntılar paylaşıldı. Premium üyeliği de olacak olan sistemin fiyatları ve sağladığı imkanlar belli oldu.

Çizgi film ve oyunlarıyla hem 1990’ların hem de 2000’lerin çocuklarının gönlünde taht kurmuş olan Pokemon Company, yakın zamanda yeni Pokemon Home özelliğine dair ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Pokemon Bank’in yeni nesil versiyonu olarak çıkarılmak istenen Pokemon Home, epey bir süre önce oyunculara duyurulmuştu. Verilen bu ayrıntılar, özelliğin kullanıma açılmasına az bir süre kaldığının habercisi olabilir.

Şirket, yaptığı duyuruda Pokemon Home’un fiyat ve kullanım detaylarına değindi. Ücretsiz olarak da kullanılabilecek olan hizmetin 1 aylık, 3 aylık ve yıllık ödeme seçenekleriyle Premium versiyonunun da olduğu bildirildi.

Pokemon Home, nasıl bir sistem olacak?

Pokemon Home, Nintendo Switch ve mobil cihazlar için tasarlanmış bir bulut sistemi. Bu özellik, Pokemon’ları oyunlar arasında taşımaya yarayan Pokemon Bank’in yeni nesil versiyonu olacak. Bir Nintendo kullanıcısı, hem Nintendo Switch’teki hem de mobil bir cihazdaki Pokemon Home’a bağlandıktan sonra bu cihazlardan aynı Pokemon kutularına ulaşılabilecek. Bu özellik, basitçe herkes için kullanıma açık olacakken bazı ekstra özellikler Premium üyelikle birlikte gelecek.

Pokemon Home Premium üyelik ücretleri ne kadar?

Pokemon Home’un iOS ve Android versiyonları üzerinden Wonder Box, Global Trade System, Room Trade ve Friend Trade alanlarında Pokemon ticareti yapılabilecek. Premium üyelik ise bunların yanında Pokemon Bank’ten geçiş yapma, 6 bin Pokemon ve daha fazlasını kullanıcılarına sunacak. Premium üyeliğin 1 aylık ücreti 3 dolar, 3 aylık ücreti 5 dolar ve yıllık ücreti 16 dolar olacak.

Wonder Box, ücretsiz versiyonda en fazla 3 Pokemon’la kullanılabilecekken Premium versiyonda 10 Pokemon ile kullanılabilecek. Ücretsiz hesabı tercih eden kullanıcılar, Global Trade System üzerinde 1 Pokemon kullanabilecekken Premium üyeler 3 Pokemon kullanabilecek. Bunların yanında bazı özellikler sadece Nintendo Switch üzerinde, bazı özelliklerse sadece mobil cihazlarda kullanılabilir olacak. Pokemon Home, şubat ayı içerisinde iOS, Android ve Nintendo Switch için kullanıma açılacak.