Instagram, Pokémon kartları ile içerik üreterek yüz binlerce kişiye ulaşan içerik üreticilerinin hesaplarını yasaklamaya başladı.

Pokémon kartı koleksiyonculuğu tüm çılgınlığıyla sürüyor. Sadece bu işe odaklanarak internette üne kavuşan bazı içerik üreticileri ise yakın zamanda Instagram’da bir şok yaşamaya başladı. Platform, içerik üreticilerinin hesaplarını nedensiz yere kapatmaya başladı.

Pokémon kartı içeriği üretenlere yönelik alınan bu aksiyon, ilk etapta “Pokémon Trading Card” topluluğunda yankı buldu. Aralarında en büyüklerinin de olduğu birçok içerik üretici, Instagram’dan hesaplarının askıya alındığına dair bildirim aldı.

Hesapların neden engellendiği bilinmiyor:

Instagram’da yasaklanan hesaplar arasında YouTube’da 2,2 milyon takipçiye sahip olan PokéRev, 56 bin aboneye sahip PokiChloe ve yaklaşık 20 bin aboneye sahip PokeDean gibi isimler bulunuyordu.

Yaşananların ardından Instagram’ın çatı şirketi Meta’ya destek için ulaşan içerik üreticileri, karara dair bir gerekçe alamadıklarını paylaştı. PokéRev ise kendisine gönderilen e-postada hesabındaki içeriklerin Topluluk Kuralları’nı çiğnediğinin belirtildiğini paylaştı.

PokeRev, kısa süre sonra hesabını geri aldı. Ancak PokeDean ve PokiChloe’nin hesapları Instagram’da yasaklı olmaya devam ediyor.