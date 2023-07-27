Mark Zuckerberg'in metaverse tutkusunun Meta'ya kaç paraya mal olduğu belli oldu. Ancak Mark Zuckerberg, her şeye rağmen metaverse teknolojisinin geleceğine inanıyor.

Sosyal medya devi Meta, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin mali durum açıklaması yaptı. Şirket, yaptığı açıklamaya göre gelirlerini de kârlılığını da artırdı. Ancak CEO Mark Zuckerberg'in metaverse tutkusu, Meta için problem olmaya devam ediyor. Çünkü metaverse ekibi, işe başladığı ilk günden bu yana devasa paralar harcamış durumda. Üstelik bunun bir süre daha devam etmesi de bekleniyor.

Hatırlayan okurlarımız vardır. 2021 yılında radikal bir karar alan Mark Zuckerberg ile ekibi, Facebook'un adını Meta olarak değiştirdi. Ayrıca şirket, metaverse dünyasına da o gün itibarıyla giriş yaptı. Ancak şirket, bu alanda istediği başarıyı bir türlü elde edemedi. Metaverse üzerine çalışan "Reality Labs" isimli ekip, tonla para harcamasına rağmen çok da bir yol kat edemedi. Planlar sanal ile gerçeğin harmanlanmasıyken insanlar, bu teknolojiye o kadar da ilgi göstermediler.

Reality Labs'ın toplam zararı 40 milyar doları aştı!

Meta'nın bugün yaptığı açıklamaya göre Reality Labs, son çeyrekte 276 milyon dolar gelir sağlarken, tam 3.7 milyar dolar zarar etti. Üstelik Reality Labs gelirleri, bir önceki çeyrek için açıklanan 339 milyon dolardan daha da düşüktü. Yani metaverse tutkusu tam gaz zarar etmeye devam ederken, gelirleri de düşüyordu. Ancak 3.7 milyar dolarlık zarar, Meta için devede kulak kaldı...

Business Insider'ın analizine göre Mark Zuckerberg ve ekibi, metaverse işine girdiği ilk günden beri toplamda 40 milyar dolardan fazla zarar etti. Üstelik Zuckerberg de bunun farkında ve hatta zararın daha da büyüyeceğini açıkça dile getiriyor. Bu işin sonunun nereye gideceğini merak ediyoruz. Şunu da belirtmeden geçmeyelim; Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almıştı... Ayrıca Zuckerberg, Instagram ile WhatsApp'ı satın almak için toplam 20 milyar dolar ödemişti.

Zuckerberg, devasa zarara rağmen metaverse işine güveniyor

Bugünkü mali durum toplantısına uzaktan katılan Mark Zuckerberg, metaverse ile ilgili şöyle konuştu: Bu çok uzun vadeli bir bahis. Girdiğim bahiste kazanacağımı size garanti edemem. Ancak dünyanın gittiği yönün metaverse olduğunu düşünüyorum.

İşin ilginç tarafı, Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamanın yatırımcılar tarafından olumlu karşılanmış olması. Meta'nın mali durum raporunu paylaşmasının ardından, şirketin hisselerinde yüzde 7'ye varan artış yaşandı. İlerleyen dönemlerde, metaverse girişimlerinin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz.