Pokémon Masters'ın Son Güncellemesi, 'Oak'ı Oyuna Ekledi

Geçtiğimiz yılın ortalarında piyasaya sürülen Pokemon Masters, bugün gelen yeni bir güncelleme ile Profesör Oak'a kavuştu. Savaşta kullanacağı efsanevi bir Mew ile gelecek olan Profesör Oak, eğiticiyi tamamlayarak elde edilebilecek.

Bir zamanlar, Pokemon dünyasının en ünlü araştırmacılarından biri olmadan önce Profesör Oak, bir eğitmendi. Yine de onun bu tarafını asla göremedik. Bunun yerine profesör, size sadece bir başlangıç canavarı verir ve ardından danışmanınız olarak devam eder. En azından şimdiye kadar bu durum şekilde devam ediyordu.

Cuma günü oyuna eklenen yeni Pokemon Masters güncellemesi, Profesör Oak’ı oyuna daha çok dâhil edecek. Bu noktada yeni güncelleme ile birlikte Pokemon uzmanı, savaşta kullanacağı efsanevi bir Mew ile gelecek. Eğiticiyi 15 Mart’a kadar tamamlayan herkes karakteri alabilecek. Oyun, Profesör’ün Mew ile nasıl tanıştığını açıklayacak bir Sync Pair hikâyesi içerecek ve oyuna, ek içeriklerle birlikte Agatha gibi Oak’ın bazı arkadaşları da eklenecek.

27 Şubat’a kadar Pokemon Masters’a giriş yapan oyuncular, birçok hediyeye ücretsiz sahip olabilecek:

Orijinal Pokemon Red ve Blue, Oak'ı oyuncuların oyunun sonuna doğru karşılaşabileceği en güçlü düşmanlardan biri hâline getirecek kullanılmayan dosyalar içeriyor. Savaşa dâhil edilmiş olsaydı Profesör Oak; seviye 66 Tauros, seviye 67 Exeggutor, seviye 68 Arcaine ve seviye 70 Gyrados’a sahip olacaktı.

Pokemon Masters’a 27 Şubat’a kadar her gün giriş yapan oyuncular, toplamda 3.000 mücevhere ücretsiz bir şekilde sahip olabilecekler. Bununla birlikte oyuncuların oyuna her gün giriş yaparak elde edebileceği diğer şeyler arasında 10 Evolution Shard ve 3 Evolution Crystal ile birlikte yeni müzik ve dekorasyon ögeleri de bulunuyor.

Pokemon Masters, şu anda App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor. Bu noktada oyun, oyun içi satın alımlar haricinde tamamen ücretsiz. Oyunu akıllı telefonunuza indirmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilir ve yeni Pokemon Masters’ı deneyimleyebilirsiniz.