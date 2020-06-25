Pokemon Unite, Switch, iOS ve Android İçin Duyuruldu

MOBA türündeki yeni Pokemon oyunu Pokemon Unite, Pokemon Presents canlı yayını sırasında duyuruldu. Oyun, haritası ve oynanış mekanikleriyle Riot Games'in popüler oyunu League of Legends'ı andırıyor.

Gerçek zamanlı, takım tabanlı strateji oyunu Pokemon Unite, Nintendo Switch, Android ve iOS için duyuruldu. Yeni Pokemon oyunu, Honor of Kings ve Call of Duty: Mobile gibi mobil platformların popüler ücretsiz çevrimiçi oyunlarının arkasındaki Tencent stüdyosu TiMi Studios tarafından geliştiriliyor.

Pokemon Presents canlı yayını sırasında Pokemon Company başkanı Tsunekazu Ishihara tarafından açıklanan Pokemon Unite, tarzıyla popüler MOBA oyunlarına çok benziyor. Oyuncuların takımlarıyla iki farklı koridordan ilerleyerek birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacağı oyunda oyuncular, seviye atlayarak pokemonlarına yeni yetenekler kazandırabilecek.

Pokemon Unite, tarzıyla League of Legends'i hatırlatıyor

Yeni Pokemon oyunu, tarzıyla Riot Games'in popüler MOBA oyunu League of Legends'a oldukça benziyor. Pokemon Unite, 5'er kişilik takımların mücadelesine sahne olacak. Savaş, üçer kulenin yer aldığı iki koridorlu haritada gerçekleşirken, haritanın orta kısmında orman yer alacak. Oyuncular, oyun içindeki hedefleri tamamlarken Pokemon'larına seviye atlatacak.

Oyundaki oynanabilir Pokemon'lar; Pikachu, Charmander, Squirtle, Bulbasaur, Machop, Snorlax, Haunter, Talonflame, Clefairy, Riolu olarak açıklandı. Ayrıca oyunda Pokemonların evrim geçirmiş versiyonları da oynanabilecek. Muhtemelen Pokemon evrimleri oyun içerisinde seviye atladıkça gerçekleşecek. Yani Charmander aldığınızda oyun içerisinde seviye atlayarak savaşa Charizard olarak devam edebileceksiniz.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanacak Pokemon Unite için çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Yeni Pokemon oyunu, Switch ve mobil platformlar arasında çapraz oyun desteğiyle gelecek.

Pokemon Unite fragmanı: