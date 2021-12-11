Microsoft, ünlü renk kataloğu PANTONE ile anlaşarak Windows 11 için göz alıcı duvar kağıtları ve bu duvar kağıtlarına uygun temaları kullanıcılarına sundu ve bunlara erişmek çok kolay.

Microsoft, kullanıcıları için güzel ve hoş bir jest yaptı. 2058 renk içeren Pantone Colour Formula Guide’ın seçtiği, yılın en iyi renkleri seçilen renklerle hazırlanan hoş ve göz alıcı duvar kağıtları, Microsoft tarafından kullanıcılara sunuldu. Hem de tamamen ücretsiz.

Eğer Microsoft Store’a sahipseniz bu ürünü ücretsiz olarak alabiliyor ve bu büyüleyici duvar kağıtlarını ve beraberinde gelen temaları kullanabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu linke gitmek veya bilgisayarınızdan Microsoft Store’u açarak temanın ismini aratmak.

Sadece 11 değil, Windows 10’da da kullanabiliyorsunuz

Windows 11 ve Windows 10’da kullanabildiğiniz bu Pantone Color of the Year 2022 teması ve duvar kağıtlarını indirdiğinizde ise otomatik olarak bilgisayarınıza uygulanıyor. Microsoft’un Pantone ile birlikte çalışması aslında çok iyi bir karar zira yılın rengi seçilen renkler Windows 11’in ana temasına çok benzer ve bu Windows 11’in sade olaysız temasını enerjetik ve renkli bir hâle getiriyor.

Microsoft sadece bu duvar kağıtlarıyla kalmayacak ve Pantone’nin seçtiği renkleri önümüzdeki yıl tekrar bir tema olarak karşımıza çıkaracak. Renk ayrıca hem Microsoft Edge hem de PowerPoint temaları arasında yer alacak.