Sony, orijinal modelin kar beyazı renge bürünmüş hali olan WH-1000XM4 Silent White sınırlı üretim versiyonunu duyurdu. Donanım açısından orijinal modelden hiçbir farkı olmayan kulaklık, renk iyileştirmesi için 49 dolarlık bir fiyat farkına sahip.

Gelecek ay 75. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Sony, 75. yıl kutlamalarının bir parçası olarak popüler kablosuz kulaklık modeli WH-1000XM4 ANC'nin "Silent White" adlı sınırlı üretim bir versiyonunu piyasaya süreceğini duyurdu. Orijinal model ile büyük oranda aynı tasarıma sahip olan WH-1000XM4 ANC Silent White, bu tasarımı kar beyazı bir gövde ve altın renkli tasarım çizgileri ile ileriye taşıyor.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre WH-1000XM4 ANC Silent White, kirlenmeye meyilli kar beyazı bir renk ile geldiğinden parlaklığını kaybetmeyen ve lekelenmeye karşı çok daha dirençli özel bir boya ile kaplanmış durumda. Tıpkı orijinal versiyon gibi WH-1000XM4 ANC Silent White da taşıma çantası ve kablosu ile birlikte geliyor ve bu ek ürünler de "Silent White" renk düzenine uyumlu şekilde elden geçirilmiş durumda.

Sony WH-1000XM4 ANC Silent White, orijinal sürüme kar beyazı renk seçeneği getiriyor

Teknik özelliklerine baktığımızda ise WH-1000XM4 ANC Silent White'ın orijinal WH-1000XM4 ANC'den hiçbir farkı bulunmuyor. Adından da anlaşılabileceği gibi aktif gürültü engelleme desteği varlığını koruyor. 4Hz ile 40KHz arasında bir frekans alüminyum kaplamalı LCP diyaframlı 40 mm kubbe tipi Neodimyum ses sürücülerine sahip olan kulaklık, üst seviye bir ses deneyimi vadediyor.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre WH-1000XM4 ANC Silent White, mayıs ayında satışa sunulacak. Sınırlı sayıda müzikseverin sahip olma imkanı yakalayacağı bu kulaklık, yaklaşık 388 dolar fiyat etiketine sahip olan orijinal sürümün aksine 437 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Peki sizce yalnızca böyle bir tasarım iyileştirmesi için 49 dolarlık fiyat farkını ödemeye değer mi? Yorumlarınızı bekliyoruz...

Sony WH-1000XM4 ANC Silent White tanıtım videosu