Lydsto R1 robot süpürge, kendi kendini temizleme özelliği sayesinde 2,700Pa olan emiş gücünden ödün vermeden uzun süreli kullanımlarda da ilk günkü temizliği sağlamak için tasarlanmış.

Akıllı robot süpürgeler tıpkı çamaşır ve bulaşık makineleri gibi ev işini bir hayli kolaylaştıran aletler arasına girdi. İlk önce sadece süpürme özelliği olan robot süpürgeler ortaya çıktı, ardından paspas özelliği devreye girdi. Kullanıcıların belirli bir süre sonra süpürgenin emiş gücünden istediği verimi alamaması da toz toplama ünitelerini ve kendi kendini temizleyen akıllı süpürgelerin ortaya çıkmasını sağladı.

Lydsto R1 gibi toz toplama ünitelerine sahip bu akıllı süpürgeler hem kullanıcıları sürekli hazne temizleme zahmetinde kurtardı hem de zaman içerisinde yaşanan emiş kaybının önüne geçmiş oldu. 2,700Pa emiş gücüne sahip Lydsto R1, haznede biriken tüm kir ve toz tanelerini doğrudan ünitesine aktarıyor ve bu sayede uzun süreli kullanımda bile ilk günkü temizliği sağlıyor.

Lydsto R1, toz toplama ünitesinde bulunan vakumlar sayesinde kendi kendini temizleyebiliyor

Yapılan araştırmalara göre akıllı robot süpürgelerin emiş gücünü zamanla kaybetmesinin ardında yatan en büyük sebep, biriken toz ve kirleri zamanında boşaltmamak. Haznede biriken toz taneleri yüzünden emiş gücü kapasitesi zamanla azalıyor ve bu sorunu engellemek için kullanıcıların kendi elleriyle hazneleri boşaltmaları gerekiyor.

Lydsto R1 akıllı robot süpürge gibi toz toplama ünitesine sahip akıllı süpürgeler, kullanıcıyı her seferinde hazneyi temizleme zahmetinden kurtarmak için tasarlanmış ve aynı zamanda ünitede yer alan güçlü vakum sayesinde de zamanla yaşanan emiş kaybının önüne geçilmiş. Lydsto R1 akıllı robot süpürge, toz toplama ünitesinde kendi kanallarını tamamen boşaltabildiği için belirli bir süre kullanımdan sonra bahsettiğimiz bu emiş kaybının önüne geçmiş oluyor.

Basitçe anlatmak gerekirse bu akıllı süpürge, süpürme ve silme işlemini bitirdikten sonra yüksek hassasiyetli sensörleri aracılığıyla toz toplama ünitesine geri dönüyor ve bu ünitede normal bir süpürgeye göre 5 kat daha fazla emiş gücüne sahip vakumlar sayesinde kanallarda biriken en küçük toz tanesini bile temizliyor. Evde biriken kir ve tozlar doğrudan toz toplama ünitesinde biriktiği için akıllı süpürgenin kanallarında herhangi bir tıkanma yaşanmıyor.

Lydsto R1, haznesinde bulunan tüm kir ve tozu 12 saniyede temizleyebiliyor

Süpürme ve silme işlemini ev işi olmaktan çıkarmaya çalışan Lydsto R1 robot süpürge, KODENSHI ORA2S01 ve ST LPS22HBTR gibi yüksek hassasiyeli 29 sensöre sahip. Robot süpürgenin kendisi 2700Pa gücündeyken Lydsto R1’in toz toplama ünitesi ise maksimum temizlik için 30.000Pa emiş gücüne sahip.

Standart robot süpürgelerin toz toplama hazneleri alt kısımda konumlandırılırken, Lydsto R1’de 750 mm uzunluğundaki bu hazne cihazın yanında olacak şekilde tasarlanmış. Cihaz toz toplama ünitesine bağlandığı zaman 12 saniye gibi kısa bir süre içerisinde haznenin %98’ini boşaltabilirken kullanıcılar, tozların biriktiği bu 3 litrelik hazneyi ayda sadece bir kez değiştirmek zorunda. Toz toplama ünitesine sahip Lydsto R1 robot süpürgeyi daha yakından incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.