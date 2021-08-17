Pompeii'de İyi Korunmuş İnsan Kalıntıları Bulundu

M.S 79 yılında Vezüv yanardağının patlamasıyla binlerce sakininin taşlaşarak öldüğü Pompeii'de, şimdiye kadar en iyi korunmuş insan kalıntılarına rastlandı. Kalıntılar, eskiden bir köle olan ancak azat edildikten sonra sosyal statüsü yükselen bir kişiye ait.

Antik Roma kenti Pompeii, bilindiği üzere Vezüv yanardağının 79 yılında patlamasıyla birlikte büyük bir felaket yaşamıştı ve günümüze kadar sürdürülen arkeolojik çalışmalarda binlerce ceset taşlaşmış hâlde bulunmuştu. Dolayısıyla bu antik kent, kazılarla bulunan insan kalıntılarıyla bir hayli ünlü. Pompeii’de bulunan yeni bir ceset ise bu örneklerden hem tarih hem de korunma düzeyi açısından ayrılmakta.

Pompeii’de devam eden kazı çalışmalarında, eskiden köle olan ancak sonralarda sosyal statü anlamında yükselmiş bir Pompeii sakininin kalıntılarına rastlandı. Kalıntıların ilgi çeken yönü, cesedin şimdiye kadar bölgede bulunmuş en iyi durumdaki ceset olmasıydı; nitekim Marcus Venerius Secundio adlı kişiye ait olan cesedin beyaz saçları ve kulaklarının bir kısmı hâlen görülebilir hâldeydi.

Ceset, azat edilmiş eski bir köleye ait

60 yaşlarında öldüğü düşünülen Secundio’nun cesedine ait şaşırtıcı bir diğer nokta ise o dönemde Romalıların ölüleri yakıyor olmasına rağmen bu kişinin cesedinin mezarında tek parça hâlinde olmasıydı. Eskiden bir köle olan Secundio, azat edildikten sonra Augustales adında bir ruhban okuluna katılmış. Secundio’nun cesedinin bu denli iyi korunmuş olmasında bir mezarının olması gerçeği büyük bir rol oynuyor; zira köle olarak kalmış ve iyi bir statü edinmemiş olsaydı çoktan tamamen çürümüş olabilirdi. Mezarda, cam bir kavanozda Novia Amabilis adında bir kadının da kalıntılarını rastlandı. Bu kişinin Secundio’nun karısı olduğu düşünülüyor.

Mezara Secundio adına konmuş olan bir yazıt, Pompeii’de tiyatro oyunlarının Yunanca oynandığına dair bir referans hâline geldi. Pompeii arkeolojik parkı yöneticisi Gabriel Zuchtriegel, bu yazıtın “Pompeii’deki gösterilerin Yunanca olduğuna dair ilk somut kanıt” olduğunu söyledi.