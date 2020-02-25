Pony.ai Şirketi, Ücretsiz Robotaksi Hizmeti Sunmaya Başladı

Sürücüsüz otomobiller, belli bir süredir otomotiv ve teknoloji dünyasını meşgul eden konulardan bir tanesi. Bu alan üzerine yatırımlar yapan şirketlerden bir tanesi olan Pony.ai da geliştirdiği pilot program için ilginç bir test aşamasını devreye soktu.

Çin merkezli Pony.ai şirketi, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Fremont bölgesinde sürücüsüz otomobil pilot programını başlattı. Aslında Fremont’un bu tür programlar konusunda oldukça şanslı bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Tesla da ilk fabrikasını burada kurmuştu hatta Fremont’taki polis araçlarından bir tanesi de Tesla’nın Model S aracı.

Bu şanslı şehirde çalışan işçiler, sürücüsüz araçla tren istasyonundan şehir merkezine ve hatta diğer şehirlerdeki ofislere gidebilecekler. Üstelik pilot programın parçası olarak bu hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

Robotaksi:

Pony.ai’ın tepesinde sensörler ve kameralar bulunan bu arabalarından sadece Fremont’ta çalışanlar faydalanabilecek. Ayrıca bu robotaksiler, ilk başta tamamen sürücüsüz olmayacak. Her ihtimale karşı ön koltukta bir güvenlik sürücüsü bulunacak ve bu sürücü, sürüşü ve ekipmanları kontrol edecek.

Pony.ai, aslında bu konsepte çok da uzak bir firma değil. Şirket, geçtiğimiz senenin kasım ayında Kaliforniya’nın Irvine kentinde daha çok öğrencilerin kullandığı, isteğe bağlı robotaksi servisini başlatmıştı. Şirket, bunlara ek olarak otonom servis hizmetini Şangay’da ve Guangzhou’da da veriyor.

Peki şirket bu otonom araç hizmetlerini neden ücretsiz olarak sunuyor? Ücretsiz olarak sunulan bu programlar; şirketin, teknolojisini test etmesine ve Çin dışında da sektör lideri olmasına yardımcı oluyor. Pony.ai’ın test sürüşlerini gerçekleştirdiği bu şehirlerde Waymo, Cruise gibi birçok farklı şirket de çeşitli test programları gerçekleştiriyor.