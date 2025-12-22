Tümü Webekno
Porsche'den "yapay zeka ile reklam" tartışmalarına yanıt: 2D çizimlerle oluşturulan muhteşem reklam filmi [Video]

Porsche, yıl sonu için hazırladığı animasyon reklamda markanın yarış mirasını ve ikonik modellerini çizim ve animasyonla bir araya getirdi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Porsche, yıl sonu için tamamen animasyon temelli özel bir reklam yayınladı. Video, markanın motorsporları geçmişini, ikonik spor otomobillerini ve hızla özdeşleşen tasarım anlayışını çizim tabanlı sahnelerle anlatıyor.

Reklamın yapımında 2D illüstrasyonlar ile 3D animasyon teknikleri birlikte kullanıldı. Sahne geçişleri, el çizimi hissi veren animasyonlarla hazırlanırken, araç detaylarında Porsche’nin karakteristik hatları özellikle korunuyor.

Paylaşılan bilgilere göre reklamın yaratıcı sürecinde üretken yapay zekâ kullanılmadı. Görseller, animatörler ve tasarımcılar tarafından manuel olarak üretildi; yapay zekâ varsa yalnızca teknik destek aşamalarında yer aldı.

Ortaya çıkan iş, Porsche’nin yıl sonu mesajını klasik reklam dili yerine sanatsal bir animasyon anlatımıyla sunmasını sağlıyor ve markanın tasarım odaklı yaklaşımını öne çıkarıyor.

