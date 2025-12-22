Porsche'den "yapay zeka ile reklam" tartışmalarına yanıt: 2D çizimlerle oluşturulan muhteşem reklam filmi [Video]

Porsche, yıl sonu için hazırladığı animasyon reklamda markanın yarış mirasını ve ikonik modellerini çizim ve animasyonla bir araya getirdi.

Porsche, yıl sonu için tamamen animasyon temelli özel bir reklam yayınladı. Video, markanın motorsporları geçmişini, ikonik spor otomobillerini ve hızla özdeşleşen tasarım anlayışını çizim tabanlı sahnelerle anlatıyor.

Reklamın yapımında 2D illüstrasyonlar ile 3D animasyon teknikleri birlikte kullanıldı. Sahne geçişleri, el çizimi hissi veren animasyonlarla hazırlanırken, araç detaylarında Porsche’nin karakteristik hatları özellikle korunuyor.

Porsche made an end of year Animated Ad and it’s SO GOOD pic.twitter.com/AW9DlXvVyr — Outlander Magazine (@StreetFashion01) December 21, 2025

Paylaşılan bilgilere göre reklamın yaratıcı sürecinde üretken yapay zekâ kullanılmadı. Görseller, animatörler ve tasarımcılar tarafından manuel olarak üretildi; yapay zekâ varsa yalnızca teknik destek aşamalarında yer aldı.

Ortaya çıkan iş, Porsche’nin yıl sonu mesajını klasik reklam dili yerine sanatsal bir animasyon anlatımıyla sunmasını sağlıyor ve markanın tasarım odaklı yaklaşımını öne çıkarıyor.