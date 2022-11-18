Porsche, ikonik otomobili 911'in özel bir versiyonu olan "911 Dakar"ı tanıttı. Benzersiz özelliklere sahip olan otomobil, yalnızca 2.500 adet üretilecek. İşte bu özel otomobilin sunduğu özellikler ve fiyatı...

Alman otomobil devi Porsche, Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında sahne aldı. Etkinlikler sırasında "911 Dakar" isimli özel bir otomobil ile karşımıza çıkan şirket, çok konuşulacak özelliklere sahip bir otomobil ortaya çıkarmış durumda.

Aracın tasarımı için diyebileceğimiz pek de bir şey yok. Zira bu otomobil, diğer 911 modelleriyle aynı görünüme sahip. Bu bağlamda; aracın ön ve arka kısmındaki aydınlatmalar, diğer modeller ile tam olarak aynı. Ve elbette üç kapılı yapı da diğer modellerle aynı. Peki tasarım aynı ise farklı olan ne?

Karşınızda Porsche 911 Dakar

Bu otomobili diğerlerinden ayıran husus teknik özellikleri. Porsche 911 Dakar'da kullanılan süspansiyon, bu aracı diğer 911'lerden 50 milimetre yüksek yapıyor. Ayarlanabilir yapıdaki süspansiyon, ihtiyaç duyulması durumunda 30 milimetre daha ekstra yükseklik sağlıyor. Üstelik 170 km/sa hızla giderken bile yüksek mod kullanılabiliyor. Daha yüksek hızlara ulaşıldığında, süspansiyonlar otomatik olarak iniyor.

Porsche 911 Dakar, 473 beygir gücü ve 570 Nm tork değerine sahip olan 3.0 litrelik bir motordan güç alıyor. Bu güçlü motor, aracın 0-100 km/sa hızlanmasını 3,4 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Otomobilin maksimum hızı ise 240 km/s olarak açıklandı. Sekiz ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleştirilen 911 Dakar, dört çeker yapısıyla arazi için fazlasıyla uygun.

Porsche'nin özel üretim 911 modeli, iki özel sürüş moduna sahip. Bunlardan bir tanesi Arazi, diğeri ise Ralli olarak isimlendiriliyor. Arazi moduna alındığında maksimum yüksekliğe ulaşan 911 Dakar, kum gibi yumuşak zeminlerde mümkün olan en iyi performansı sunuyor. Ralli modu ise adından da anlaşılabileceği üzere ralli gibi aktivitelerde kullanılıyor ve aracı optimize ediyor.

Porsche 911 Dakar'ın dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, tavanına portbagaj yerleştirilebiliyor oluşu. Araç sahipleri, opsiyonel olarak sunulacak bu portbagajda yakıt, yedek lastik, çekme halatı ve kürek gibi toplam ağırlığı 42 kilogramı aşmayan ekipmanları taşıyabilecekler. Portbagajın 12 volt güç çıkışına imkan tanıdığını da belirtelim.

Porsche tarafından yapılan açıklamaya göre 911 Dakar, yalnızca 2.500 adet üretilecek. Aracı satın almak isteyen bir tüketicinin ise 223 bin 450 dolardan başlayan bir ödemeyi gözden çıkarmak durumunda olacak. Porsche, bu özel sürüm 911'i 2023 yılı içerisinde satacak.