Subaru, 2024 model Impreza'yı tanıttı. Önceki nesillerine kıyasla oldukça sıradan bir görünüme sahip olan otomobil, 2023 yılında ön siparişe açılacak. Aracın fiyatı da o dönemlerde belli olacak.

Japon otomobil üreticisi Subaru, sevilen kompakt otomobili Impreza'yı tamamen yeniledi. Geçmişte beş nesil gören hatchback otomobil, nispeten yeni bir tarza ve teknik detaylara sahip. Gelin hep birlikte 2024 yılında piyasaya sürülecek Subaru Impreza'ya yakından bakalım.

Subaru Impreza'yı gördüğünüz ilk an, bu aracın hafiften Fiat Egea Hatchback, hafiften de Ford Focus Hatchback'e benzediğini düşünebilirsiniz. Haklısınız da. Geleneksel bir far tasarımına sahip olan Impreza, geniş sayılabilecek bir ızgarayla geliyor. Araca özellikle önden baktığınızda günümüzün fütüristik tasarım çizgilerinden oldukça uzak bir görünüm sunduğunu fark ediyorsunuz.

Karşınızda 2024 Subaru Impreza

Aracın arka kısmına baktığımızda gövdeden uzayan stoplar ile karşılaşıyoruz. Bunun dışında, arka kısımda değinebileceğimiz başka bir detay ne yazık ki bulunmuyor.

2024 Subaru Impreza'nın iç kısmına baktığımızda, üst donanım paketlerinde 11,6 inç boyuta ulaşan 7 inç boyutlu dikey bilgi-eğlence ekranını görüyoruz. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan bilgi-eğlence ekranına eşlik eden analog gösterge ekranı ise dikkatlerden kaçmıyor. Gösterge ekranının ortasında sürücünün bilgilendirilmesini sağlayan bir yol bilgisayarı da mevcut.

Kaputu kaldırdığımızda, Base, Sport ve RS donanım paketleri için iki farklı motor seçeneği sunulduğunu görüyoruz. Base ve Sport donanım paketinde 2.0 litrelik dört silindirli motoru görüyoruz. Bu motor 152 beygir gücü ve 197 Nm tork değerine sahip. RS donanım paketinde ise 182 beygir gücü ve 241 Nm tork değeri sunan yine dört silindirli 2.5 litrelik motorla karşılaşıyoruz.

Subaru, önümüzdeki yıl içerisinde Impreza siparişi almaya başlayacak. Aracın fiyatı ise lansmana yakın bir dönemde açıklanacak.