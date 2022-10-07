Klasik otomobilleri elektrikli araçlara dönüştüren Everrati, şimdi de Porshce'un ikonik 911 Cabrio modelinin elektriklisini geliştirdi. Gelin hep beraber çevre dostu bir araç hâline gelirken daha da güçlenen elektrikli Porsche 911'e bir göz atalım.

Artık dünya çapındaki birçok otomobil devi, yeni elektrikli modelleriyle karşımıza çıkıyor. Almanya merkezli Porsche de bunlardan biri. Dev şirketin Taycan modelinin büyük ilgi gördüğünü söylememiz yanlış olmaz. Ancak birçok otomobilsever, markanın en çok sevilen araçlarından biri olan 911’in de modern elektrikli versiyonunu merakla bekliyor.

Klasik araçları elektrikli otomobillere dönüştüren Everrati isimli şirketten Porsche hayranlarını sevindirecek bir hamle geldi. Daha önce eski ikonik Mercedes-Benz ve Land Rover araçlarına bunu yapan Birleşik Krallık merkezli şirket, Porsche’nin 911 modelini elektrikli hâle getirdi.

İşte elektrikli Porsche 911 Cabrio

2019’da kurulan Everrati, 964 nesli Porsche 911 Cabriolet Wide Body modelinin elektrikli versiyonunu geçtiğimiz günlerde bizlerle buluşturdu. Türünün ilk örneği olarak nitelendirilen araca baktığımızda, ikonik 911 modelinin modern sıfır emisyonlu bir şekilde muazzam tasarımıyla karşımıza çıktığını görüyoruz.

Şirket, otomobilin eski hava soğutmalı motorunu, süper otomobil benzeri bir performans sunan elektrikli güç aktarma organlarıyla değiştirmiş. İki versiyona sahip olan geniş gövdeli cabrio, 440 beygirlik ve 500 beygirlik iki versiyona sahip. Everrati, tork değerinin 500 Nm olduğunu belirtiyor. Aracın içten yanmalı eski versiyonu ise 247 beygir gücüne sahipti.

İki versiyonun da 0’dan 100’e 4 saniyenin altında ulaşabildiğini belirten şirket, 62 kWh’lik bataryanın olduğunu da ekliyor. Elektrikli 911’in menzilinin ise 322 kilometreye ulaşabildiği ifade ediliyor. Otomobil, hızlı şarj özelliğine ve rejeneratif frenlemeye de sahip.

Otomobilin içine geldiğimizde ise büyük değişiklikler görüyoruz. Everrati, 911’e ısıtmalı ön koltuklar, navigasyon, Blueetooth ve Apple CarPlay gibi birçok özellik eklemiş. Ayrıca klima sisteminin de yenilendiği şirket tarafından vurgulanıyor.

Everrati CEO’su Justin Lunny de otomobille ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanıyor: “Porsche 911 (964) Wide Body Cabrio’muz ile ürün yelpazemizi genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Everrati, ikonik otomobillerin orijinal hissini ve karakterini son teknoloji elektrikli araç gücü ile birleştiriyor ve müşterilerin bu heyecanı 21. yüzyıla uygun bir şekilde yaşamasını sağlıyor”

Hâlihazırda Porsche 911 Coupe ve Targa modellerini müşterilerine sunan Everatti’nini elektrikli 911 Cabrio Wide Body’nin ne kadara satışa sunacağı henüz bilinmiyor. Ancak diğer otomobillerin 270.000 pound gibi fiyat etiketlerine sahip olması, bu otomobilin de benzer fiyatlara gelebileceğini ortaya koyuyor.