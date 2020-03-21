2020'nin başlarında güncel Porsche 911'in elektrikli hâle getirilen son 911 serisi araç olduğu belirtilse de Porsche CEO'su, Porsche 911'in hibrit modelinin yolda olduğunu doğruladı. 992. nesil Porsche 911, oldukça güçlü bir otomobil olarak karşımıza çıkacak.

Alman otomobil üreticisi Porsche'nin efsaneleşen serisi 911, yolların tozunu attırmaya devam ediyor. Bilindiği üzere en güçlü Porsche 911 şu anda yollarda fakat geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 992. nesil Porsche 911 Turbo S'in görüntüleri, 640 beygir gücü ve 800 Nm tork üreten bir aracın yolda olduğunu bizlere gösterdi.

Porsche 911 Turbo S her ne kadar otomobil tutkunlarının dikkatini çekmiş olsa da Alman devinin bu araçla durmaya niyeti yok gibi görünüyor. İngiliz otomobil dergisi Autocar'ın haberine göre Porsche'nin CEO'su Oliver Blume, 992. nesil Porsche 911'in hibrit versiyonunu doğruladı. Gelen bilgilere göre bu otomobil oldukça güçlü olacak.

Porsche 911'in hibrit versiyonu 2022 yılında gelebilir:

Bilindiği üzere Porsche 911 serisinin arkasındaki isim olan Frank-Steffen Walliser, 2020'nin başlarında yaptığı bir açıklamada mevcut 911'in elektrikli hâle getirilen son Porsche olacağını belirtmişti. CEO Oliver Blume'un açıklamasıysa Walliser'ın açıklamasıyla çelişiyor. Bu noktada hem daha güncel olması hem de yetki anlamında daha güçlü olması sebebiyle Oliver Blume'un açıklamalarına güvenmek daha iyi olabilir.

CEO Oliver Blume'un açıklaması sonrası yapılan tahminlere göre bahsi geçen hibrit otomobil, 2022 yılında karşımıza çıkabilir. Tabii bunun bir tahmin olduğunu ve gerçek çıkış tarihi için resmi açıklamayı beklemek gerektiğini ekleyelim.

İlk olarak 2018 yılında duymaya başladığımız hibrit 911 söylentileri CEO'nun açıklamasıyla doğrulanmış oldu. Daha önce elektrikli motorlar üzerinde çalışan firmanın yetkilileri, hibrit 911'in yeterince iyi olmadığı üzerinde fikir birliğine varmış ve bu araçtan vazgeçmişti. Elektrik dönüşümü konusunda ciddi hamleler yapan Porsche'nin tamamen elektrikli bir 911'le de karşımıza çıkması olası. Tabii bunu görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.