3 boyutlu baskı teknolojisi yavaş yavaş otomotiv endüstrisine giriyor. Almanya merkezli spor otomobili üreticisi Porsche, 3D baskı teknolojisini kullanarak arabaları için yeni kova koltuk modelleri geliştirdiğini açıkladı.

Günümüzde özellikle sağlık sektöründe çok başarılı sonuçlar veren 3D baskı teknolojisi, geleceğimizi şekillendiren sektörlerin başında geliyor. Artık otomotiv dünyası da çığır açan bu teknoloji ile yavaş yavaş buluşmaya başladı. Şimdiden McLaren P1 tekerlekleri, Bugatti fren kaliperleri ve özel Mini trim parçaları dahil olmak üzere 3D baskı teknolojisi kullanılarak üretilen pek çok mekanik aksam gördük.

Stuttgart merkezli spor otomobil üreticisi Porsche, 3D yazıcı ile geliştireceği yeni kova koltuk modelleri ile bu trende katılan son marka oldu. Henüz bir üretim parçası olmamasına rağmen çok yakında araçlardaki yerini alacak olan 3D baskılı kova koltuğunu açıklayan otomotiv devi, hem mevcut hem de gelecekteki yakışıklılarına yepyeni bir hava katmayı amaçlıyor.

Porsche, koltuğun orta kısmının, müşterilerin konfor katmanı için üç sertlik seviyesi arasında seçim yapmasına izin veren bir 3D yazıcı tarafından üretildiğini söylüyor. Porsche Ar-Ge İcra Kurulu Üyesi Michael Steiner “Koltuk, insan ve araç arasındaki arayüzdür. Bu nedenle hassas ve sportif bir sürüş için hayati önem taşır” diyor.

Sürücü için kişiselleştirilmiş koltukların uzun süredir yarış arabalarında standart olduğunu belirten Steiner, 3D baskılı kova koltuğun, Porsche’nin mevcut spor koltuğunu temel aldığını belirtiyor. Racetex hava filtresine sahip olacak olan koltuk, polipropilenden (EPP) yapılmış etkili bir taban desteği sunacak. Porsche, 3D baskılı koltuğunu 2021 yılının ortalarından itibaren müşterilerine donanım opsiyonu olarak sunmayı planlıyor.