Apple'ın Sponsor Olduğu Araba, 499.999 Dolardan Satışa Çıktı

Apple'ın 1980 yarış sezonu için sponsor olduğu 1979 Porsche 935 K3 Turbo’nun replikası, yarım milyon dolardan satışa sunuldu. Satışa sunulan replika aracın orijinal versiyonu, geçtiğimiz yıllarda Adam Corolla tarafından 4,84 milyon dolara satın alınmıştı.

Günümüzün en değerli şirketlerinden biri olan Apple, bundan tam 40 yıl önce 1980 yılında Porsche tarafından üretilen bir yarış arabasına sponsor olmuştu. ‘Apple Computer’ sponsorluğunda kısa bir yarış serüveni olan bu araç, geçtiğimiz yıllarda 4,84 milyon dolar karşılığında Adam Corolla tarafından satın alınmıştı.

Orijinal aracın şimdiki değerinin 8 ila 10 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilse de araçtan bir adet daha var ve şu anda satışta. Orijinal 1979 Porsche 935 K3 Turbo’nun replikası olan bu araç yaklaşık yarım milyon dolarlık satış fiyatıyla alıcısını bekliyor. Dupoont Registry’de satışa sunulan bu replika araç, tıpkı orijinal arabadaki ‘Apple Computer’ sponsorluğunu ve firmanın gökkuşağı renklerini taşıyor.

Orijinal aracın yarış serüveni kısa sürmüştü:

Orijinal 1979 Porsche 935 K3, Apple’ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak’ın bir yarış arabasına sponsor olma fikrinin bir sonucuydu. Yalnızca 1980 sezonunda yarışan aracın Sebring’de bir yedinciliği, Riverside ve Sears Point’te ikinciliği ve Road America’da üçüncülüğü bulunuyor. O dönem hayranların favorisi olan yarış arabası, tam da kurucuların hayal ettiği gibi şirketin adını kitlelere duyurmaya yetmişti.

Orijinal aracın Apple için özel olduğu su götürmez bir gerçek fakat şu anda 499.999 dolardan (3 milyon 394 bin TL) satışa sunulan araç orijinal değil. Buna rağmen yine de aracı satın almak isteyen kişiler için farklı ödeme planları mevcut. Bu noktada tüm parayı tek seferde ödemek yerine aylık 4.415 dolar taksitlerle araca sahip olmak da mümkün.

Porsche ve Apple, yıllar boyunca CarPlay ve hatta yeni Porsche Taycan’da Apple Music entegrasyonu gibi iş birlikleri yapmaya devam etti. Bu iş birliklerinin bir parçası olarak Porsche’nin, son olarak Apple’ın yakın zamanda tanıtılacak olan CarKey özelliğini de araçlarında kullanması bekleniyor.