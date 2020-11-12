Porsche'nin Bugüne Kadar Hiç Görmediğimiz Sokak Canavarı

Porsche, bugüne kadar gün yüzüne çıkmayan tasarımlarını gösterdiği bir etkinlik başlattı. Porsche Unseen isimli bu etkinliğin en dikkat çekici yapımı ise hiç şüphesiz 919 Street isimli araçtı. Porsche, bu aracı 2017 yılında piyasaya sürmek istedi ancak bazı nedenler, projenin yarıda kalmasına yol açtı.

Alman otomobil devi Porsche, "Porsche Unseen" olarak isimlendirilen bir tanıtım etkinliği başlattı. Bu etkinlik, şirketin bugüne kadar hiç görmediğimiz araç tasarımlarının kamuoyu ile paylaşılmasını içeriyor. Şirket, etkinlik kapsamında çeşitli araçlar göstermiş olsa da şimdi sizlere, bu etkinliğin en etkileyici modelinden bahsedeceğiz. "919 Street" olarak isimlendirilen bu araç, yollar için düşünülmüş bir yarış arabası olarak tasarlanmış durumda.

Aslına bakacak olursak 919 Street, tamamen benzersiz değil. Çünkü bu aracın çok benzeri, 919 Hybrid ya da LMP1 ismiyle zaten yarışlarda boy gösteriyor. Şirket, 2017 yılında bu aracın günlük tüketiciler için olmasını istemişler. Ancak nedendir bilinmez, 919 Street bir nedenden ötürü yarıda kalmış ve bugüne dek karşımıza çıkmamış. Ancak araçtaki her detay, Porsche hayranlarını kendine hayran bırakacak türden.

Porsche 919 Street işte böyle görünüyor

Araç, genel tasarımını LMP1 isimli yarış aracından alıyor. Ekip, yarış arabasında özel olarak bulunan ekipmanları 919 Street'ten çıkarmış, bu sayede de aracın tüketicilere has olduğunu anlatmak istemiş. Ancak her şeye rağmen 919 Street'i yarış arabalarından ayırmak pek de mümkün değil.

919 Street, sadece tasarımını değil, şasi yapısı, motor ve diğer teknik aksamlarını da LMP1'den alıyor. Örneğin bu araçta 900 beygir güç üreten hibrit motor bulunuyor. Ayrıca dingil mesafesi gibi kritik oranlar da LMP 1'den olduğu gibi alınmış. Ancak ne olursa olsun bu araç, hiçbir zaman yola çıkmayacak. Şirket, dileyen Porsche hayranlarının Stuttgart'ta bulunan Zuffenhausen Müzesi'ni ziyaret ederek bu aracı görebileceklerini söylüyor.