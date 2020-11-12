KKTC'nin Yerli Otomobili GÜNSEL B9, Türkiye'ye Geliyor

GÜNSEL tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin ilk otomobili olan GÜNSEL B9, MÜSİAD Expo 2020'de Türkiye'deki otomobilseverlerle buluşacak. Ayrıca ikinci otomobil olan GÜNSEL J9'un konsepti de aynı fuarda sergilenecek.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcı tarafından geliştirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL B9, Türkiye’deki otomobilseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Tam elektrikli bir otomobil olarak geçtiğimiz şubat ayında resmi olarak tanıtılan GÜNSEL B9, 18-21 Kasım tarihlerinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek MÜSİAD Expo 2020 fuarında sergilenecek. MÜSİAD Expo 2020, GÜNSEL B9’un KKTC dışında sergilendiği ilk etkinlik olacak.

"GÜNSEL B9, MÜSİAD Expo 2020'de ilk kez test edilecek"

GÜNSEL B9 için oluşturulan ilk prototipler; toprağı, gökyüzünü ve bayrağı simgelemesi açısından sarı, mavi ve kırmızı renk seçeneklerine sahipti. MÜSİAD Expo 2020’de her üç renk seçeneği de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca GÜNSEL’in ikinci prototipi olan J9’a ait bir konsept de yine fuarda sergilenecek.

Aktarılan bilgilere göre iki adet B9 ile birebir ölçekli olarak tasarlanan bir J9 konsepti, fuarın içinde sergilenecekken; bir adet B9 prototipi de basın mensupları ve sektör temsilcileri için test sürüşüne hazır şekilde fuar alanının dışında bekliyor olacak. Ayrıca B9’un yine GÜNSEL mühendisleri tarafından tasarlanan bataryası da fuarda açık bir şekilde sergilenecek.

GÜNSEL, tasarımıyla dikkat çeken ilk otomobili B9’un seri üretimine 2021’in son çeyreğinde başlamayı planlıyor. Her şey planlandığı gibi giderse şirket, üretim kapasitesini 2025’te yıllık 30 bin araca yükseltmeyi planlıyor. GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, KKTC’de otomobil üretme hayallerini de ilk kez 2016’da MÜSİAD Expo’da dile getirdiklerini hatırlatırken; aracın MÜSİAD Expo 2020’de ilk kez test edileceğini söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tasarımdan Ar-Ge’ye, teknolojiden mühendisliğe hep birlikte, tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdüğümüz GÜNSEL’i milletimizle, vatanımızla, anavatanımızla paylaşabilmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu tüm kalbimizle yaşıyoruz.”