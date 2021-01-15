Eksantrik Tasarımlı Moby X Elektrikli Otomobil Tanıtıldı

Bismoto Engineer adlı otomobil şirketi, son derece fütüristik bir tasarıma sahip olan %100 elektrikli otomobili Moby X'i tanıttı. Bu yıl içerisinde piyasaya çıkması beklenen aracın tasarımında, Porsche 935 Moby Dick yarış arabasından esinlenildi.

ABD merkezli otomobil şirketi Bisimoto, 1970’li yılların nostaljik arabası Porsche 935 Moby Dick tasarımından esinlendikleri yeni elektrikli araçları Moby X’i tanıttı.

Errolson Hugh ve Khyzyl Salem tarafından tasarlanan bu araç, 32 kWh'lık motorlara sahip olacak. Khyzyl Salem, Instagram üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte Moby X’in 2021 yılı içerisinde piyasaya sürüleceğini dile getirdi.

Moby X, 637 beygir güce sahip

Bisimoto, klasik arabaları yeniden tasarlayıp elektrikli otomobillere dönüştürmesiyle ünlü bir şirket. Daha önce 935 M16 ve Iroc 930 gibi araçları yeniden tasarlayan şirketin yeni hedefi, 911’in yarış versiyonu olan ve özellikle 70’li yıllarda pistlerin tozunu attıran Porsche 935 Moby Dick oldu.

Tamamen yeniden tasarlanan bu model, sportif detayların yanı sıra klasik çizgilere de sahip. Örnek verecek olursak yüksek verim alabilmesi için tasarlanan aerodinamik kiti, aracın sportif görünmesini sağlarken son derece geniş LED far grupları da klasik çizgisini korumasını sağlıyor.

Markanın iddiasına göre %100 elektrik ile çalışacak bu otomobil, en az dizel araçlar kadar güçlü olacak. 637 beygir güce sahip olması beklenen Moby X’in tek seferde ne kadar sürüş menziline sahip olacağı ise henüz açıklanmadı.

Tasarımın büyük bir parçasını üstlenen Khyzyl Salem, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; “Şu aşamada çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ancak Bisimoto tarafından geliştirilen Moby X, bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak.”