Samsung, Yeni 108MP ISOCELL HM3 Sensörünü Tanıttı

Samsung, Galaxy S21 Ultra'da kullanılan ve Galaxy Note 21 Ultra'da da kullanılması muhtemel yeni kamera sensörü 108MP ISOCELL HM3'ü tanıttı. Otomatik odaklama ve düşük ışık yetenekleri artırılan ISOCELL HM3, kullanıcılara en iyi akıllı telefon kamerası deneyimlerinden birini vadediyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün akşam gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliği ile yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra’yı tüketicilerin beğenisine sundu. Galaxy S21 ailesi ile birlikte Samsung, üçüncü nesil 108 MP kamera sensörü olan ISOCELL HM3’ü de resmen duyurdu.

Xiaomi Mi Mix Alpha ve Mi Note 10 modellerinde yine Samsung tarafından geliştirilen 108MP ISOCELL Bright HMX kamera kullanılmış olsa da ISOCELL HM serinin birinci nesli Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Note 20 Ultra’da kullanılan 1/1.33 inç sensöre sahip ISOCELL Bright HM1 kabul ediliyor. Serinin ikinci nesli Xiaomi Mi 10i’de kullanılan 1/1.52 inç sensöre sahip ISOCELL HM2 olurken; Galaxy S21 Ultra, en güncel model olan 1/1.33 inç sensörlü ISOCELL HM3 ile karşımıza çıktı.

Samsung ISOCELL HM3, otomatik odaklama doğruluğunu yüzde 50 artırıyor

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre ISOCELL HM3, faz algılamalı odaklama birimi üzerine AF için özel olarak optimize edilmiş mikro lensler ekleyerek otomatik odaklama doğruluğunu yüzde 50 artıran Super PD Plus özelliğini ortaya çıkarmış durumda. Bu özellik sayesinde hareketli nesnelere odaklanma yeteneği artırılırken; düşük ışık koşullarındaki performansın da iyileşmesini sağlıyor.

ISOCELL HM3, karışık ışıklı ortamlarda ise yüksek dinamik aralıklı (HDR) görüntüleme teknolojisi olan Smart ISO Pro'ya güveniyor. Aynı sahnede hem düşük hem de yüksek ISO değerlerinde bir kare yakalayan Smart ISO Pro, sonrasında bu iki kareyi 12 bit renk derinliğinde birleştirerek daha az kumlanmaya sahip tek bir görüntü ortaya çıkarıyor.

Dokuzlu piksel gruplama özelliği sayesinde 108 MP çözünürlüğündeki 1/1.33 inç sensörü, 2,4 μm piksel boyutuna sahip 12 MP’lik bir sensöre dönüştüren ISOCELL HM3, bu sayede özellikle düşük ışık koşullarında oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyabiliyor. Ayrıca ISOCELL HM3’ün 8K 30 fps, 4K 120fps ve FHD 240fps video kaydını desteklediğini de belirtelim. Muhtemelen yılın ikinci yarısında duyurulacak Samsung Galaxy Note21 Ultra da Galaxy S21 Ultra gibi 108 MP ISOCELL HM3 sensör ile karşımıza çıkacak.