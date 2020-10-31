Porsche Cayman GT4 RS, Nürburgring’de Piste Çıktı

Porsche 718 Cayman GT4 RS, uzun süren bekleyişi uzun bir video ile sonlandırdı. Almanya’daki Nürburgring Pisti’nden aracın 11 dakikalık bir videosu geldi.

Spor otomobil pazarının önemli aktörlerinden biri olan Porsche, yeni modellerini yavaş yavaş duyuruyor. Uzun süredir beklenen Porsche modellerinden biri olan Porsche 718 Cayman GT4 RS de bu modellerden biriydi.

11 dakikalık bir videoda karşımıza çıkan aracın motor sesi adeta kulaklarımızın pasını siliyor. Genel olarak baktığımızda da aracın tasarımı, duruşu ve bir Porsche olduğunu belli eden tarzıyla seri üretime hazır olduğunu görüyoruz.

Daha çok nefes

Yeni otomobilin içi için değilse bile motoru için daha rahat bir nefes aldığını söylemek mümkün. Aracın RS logosu ile birlikte hava kanalları genişliyor. Kaputun üstünde de bir çift soluk borusu göze çarpıyor. Arka kısımda da açılan kanatçıklar motorun hava akışını rahatlatıyor. Egzoz çıkışı da standart versiyondan daha geniş olarak tasarlanmış.

Arka kısımda bulunan 4.0 litrelik boxer motoruyorla 718 Cayman GT4 RS, 500 beygirin üstünde bir güce sahip olabilir. Bu konudaki söylentiler gerçekse firma motorda ciddi bir güç çıkışı artışına imza atmış olacak.

Videoda aracın oldukça hızlı olduğunu görüyoruz. Bu hızı kontrol edilebilir hale getirmeyi başarmış olan mühendis ekibi, aracın ağırlığını da azaltmak için çalışmalarına devam ediyor. Amaç ise otomobili GT4’ten daha hafif yapmak.

Porsche hız ve konforu birleştiriyor

Bu videoda aracın içini göremiyoruz ancak yol performansı hakkında pek çok detay görebiliyoruz. Öncelikli olarak motor sesi, sürekli ve tutarlı bir güç çıkışına işaret ediyor. Ayrıca aracın yol tutuşu da gayet iyi gözüküyor, yüksek hıza rağmen virajlarda apexi kaçırmıyor.

Özellikle uzun yolculuklarda da aracın sürücüsünü yormayacağı videoda göze çarpan bir başka detay oluyor. Zaman zaman kerblerin (virajlardaki kırmızı beyaz kabartılı yüzeyler) üzerine çıkan araçta hızına rağmen gözle görülür bir sarsılma olmuyor. Bu da sürüş rahatlığına işaret ediyor.